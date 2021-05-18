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‘Oyun Bitsin’ ilaç gibi gelecek! 

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

18 Mayıs 2021 Salı 16:48
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‘Oyun Bitsin’ ilaç gibi gelecek! 

HABER: AZİZ KARATAŞ

2007 yılında Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri ve fantezi müziklerden oluşan ilk albümü İstanbul'u yayınlayan Esra İçöz; uzun bir aradan sonra yepyeni şarkısı ''Oyun Bitsin'' ile müzikseverlerle buluşarak sektöre yeniden iddialı bir merhaba dedi.

Uzun yıllardır Trt Müzik'de her hafta canlı yayınlanan ve en uzun soluklu müzik eğlence programı olan Akşam Sefası'nda solist olarak yer alan güzel sanatçı profesyonel müzik çalışmalarının yanı sıra programa da halen devam etmektedir.

Esra İçöz'ün, sözü ve müziği Beste İnak'a ait olan ve tüm dijital platformlarda yerini alan yeni şarkısının özgün aranjesini ise Çağlar Kocatepe üstlendi.

Esra İçöz; yeni şarkısıyla ilgili duygularını ise şu sözlerle ifade etti;

''Evet sonunda sizlerle buluşturmak için gün saydığım şarkımız yayında. Biz bu şarkıyı tam sizlerle buluşturmayı planlarken maalesef pandemi süreci başladı. Ne tadımız kaldı ne tuzumuz... Bir baktık ki aylar geçmiş ve içimdeki ses haydi artık diyince de kıpırdandık. Bana bu süreçte inanan, destek olan herkese minnettarım ve şarkım artık kalbinize emanet!'' 

Yönetmenliğini Erkan Nas'ın üstlendiği klipte Esra İçöz en asil ve en güzel halleriyle seyircisine yansırken pürüzsüz ve eşsiz sesiyle de büyüledi.

Esra İçöz'ün yeni şarkısı ''Oyun Bitsin'' Kemal Aslan yapımcılığında tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında! 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Esra İçözOyun Bitsin
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