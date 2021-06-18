ÖYKÜ GÜRMAN GÜZELLİĞİ İLE BÜYÜLEDİ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Pandemi nedeniyle yavaş yavaşş yaz başında açılmaya başlanan hayattan en çok etkilenen sanatçılar, tatile gitmeye başladı. Öykü Gürman'da yeni projeler öncesi son 1 aydır iş yoğunluğunun stresini atmak için yakın arkadaşları ile Göcek'te tekne turuna çıktı. 10 gündür Göcek koylarında tekne tatili yapan Gürman, düzgün fiziği ve güzelliği ile göz doldurdu. Sosyal medya hesaplarında paylaştığı birbirinden renkli fotoğrafları dakikalar içinde onbinlerce beğeni alan Gürman, tatil sonrası konser, dizi ve sinema projeleri için yeniden kolları sıvayacak.