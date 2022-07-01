OSMAN YAĞMURDERELİ ANISINA VEFA KONSERİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Müzisyenliğinin yanı sıra yapımcı olarak bir çok sinema filminde imzası bulunan Devlet sanatçısı Osman Yağmurdereli, vefatının 14'üncü yılında, Atatürk Kültür Merkezi Türk Opera Salonu'nda düzenlenen özel bir konserle anıldı. Gece TRT Müzik’in hazırladığı Osman Yağmurdereli belgeseli ile başlayarak sanatçıların verdiği konserlerle devam etti.

"Beni yine fark etsin diye mavi giydim"

Konser başlamadan konuşma yapan Esin Yağmurdereli, Osman Yağmurdereli'nin manevi hatırasını hissetmek için konsere gelen herkese şükranlarını sunarak, bu özel konseri organize eden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

Esin Yağmurdereli, 14 senedir eşinin hatıralarıyla yaşadığını ve hep 14 dakika önce kaybetmiş gibi hissettiğini söyleyerek, "Onu unutmak çok zor. O bizim hep yanımızda manevi olarak. Bizleri buraya toplayabiliyor. Çünkü herkese karşı sevgi ve şefkat doluydu. Spor camiası, Medya, Basın, Siyaset, her yerde kendini çok sevdirmişti. Çünkü iyi yürekli bir adamdı. Güzel yüzlü bir adamdı." Diyerek sözlerini sürdürdü.

Konsere mavi bir elbiseyle katılan bayan Yağmurdereli duygusallaşarak, "O bana abimin düğününde aşık olmuş. Altı ay bekledi. Neticede iyi ki evet demişim, iyi ki evlenmişim. Belki bu gece ruhu buradadır diye, beni yine fark etsin diye mavi giydim." Dedi.

Yıllarca bir çok ünlüye kol kanat geren ve onlara diziler filimler çeken, Televizyon programları yapan Yağmurdere’linin bu anma gecesinde gözler ünlü isimleri aradı.GecedeOzan Orhon, İsmail Türüt, Umut Akyürek, Elif Buse Doğan, Uğur Aslan, Mehsem Özşimşir, Yusuf Güney, Tayfun ve Banu Zorlu’nun sahne aldığı gece yılların tecrübeli güzel sunucusu Çiğdem Tunç'un harika sunumu ile gerçekleşti. Gecede ayrıca Canan Mutluer, Murat Parasayar ve Burçin Parasayar, Erkan Petekkaya, Banu Noyan, Meral Konrad, Bora Gencer, Meri Fırat, Ebru Çömlekçi, Kıvanç Terzioğlu, Sevim Özbulgan, Alev Esen,Selma Kutluğ, Nurcan Sabur, Hakan Solaker, Seyhan Soylu, Ata Çağlayan gibi tanınmış isimler vardı.