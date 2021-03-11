Orkun Baykut dünya starından teklif aldı

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

Orkun Baykut gelen taleplere yetişemediğinden dolayı yeni şubelerini açmaya karar verdi. Çığ gibi büyüyen talepler sonrası Baykut büyük bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Orkun Baykut: “Kuaför ve Saç Tasarım Sanatçısı olmak arasında farklar var. Örneğin her tenin ayrı bir saçı vardır. Yüz hatları, bakışları, yüzün yapısı, kemik yapısı ve bazen de göz rengine göre bile değişiyor. Kıyafete göre saç yapmak kişiyi şık gösterir. Lakin kişinin yüzüne ve tenine göre en uygun ve yakışan saçı yapmak ise tamamen ince bir sanat gerektiriyor. Kişinin çıkarken mutlu ve huzurlu ayrılması bizim için önceliktir. Yoğunluğu tamamen müşteri memnuniyetine bağlıyorum. İşinizi aşkla yapıyorsanız büyümemeniz için bir neden göremem” dedi.

Yakında yeni şubelerini açacak olan başarılı Saç Tasarım Sanatçısı Orkun Baykut’a Türkiye ve Avrupa’dan birçok teklif gelmeye devam ediyor. Baykut: “Ariana Grande teklifi bana uğurlu geldi, şans getirdi” dedi.

ORKUN BAYKUT INSTAGRAM ADRESİ:

https://www.instagram.com/orkunbaykut

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