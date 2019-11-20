Orhan Ölmez’den ‘Merdo’ya duygu yüklü bir yorum

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Sözü ve Müziği Mahzuni Şerif' e ait olan, ''Merdo'' isimli eser, Orhan Ölmez' in, duygu yüklü muhteşem düzenlemesi ve aranjesi ile yine müzik listelerine girmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde kendi youtube sayfası Ölmez Müzik’te paylaşılan şarkı oldukça beğeni aldı. Ünlü sanatçı Orhan Ölmez yeni düzenlemeyle söylediği Merdo şarkısını tamamen bir ağıta çevirmiş.

Merdo’nun hikayesini bilenler ise Çukur dizisinin karakteri Aliço’nun “Gelme gelme Komutanım” repliğini değiştirerek “Gelme gelme Merdo” diyerek sosyal medyada paylaştılar.

İŞTE MERDO’NUN HİKAYESİ;

Merdo, köyün birinde yaşamakta olan bir gençtir. Pınar başında gördüğü genç bir kıza aşık olur. Kız da Merdo‘ya karşı boş değildir. Ancak Merdo’nun kimsesi yoktur ve oldukça fakirdir. İki genç aşık gizli gizli buluşmaya başlar.

Bu sırada çevre köylerin birinde çok zengin bir adamın karısı ölür. Adam çok zengin ancak yaşlıdır ve kendine bakılması için yeniden evlenmek ister. Bu, Merdo’nun aşık olduğu kızdır. Zenginliğinden olsa gerek, genç kızın babası kabul eder ve kızını bu yaşlı adama verir.

Aşkının, yaşlı bir adamla, istemeden evlenmesi Merdo‘yu perişan eder. Merdo, iki köy arasında bir dere ve üzerinde bir köprüde, her gün uzaktan da olsa sevdiği kadını görmek için mekik dokur. Köprünün bir başını da o civarda yaşayan akli dengesi yerinde olmayan biri mesken tutmuştur. Her gün Merdo‘yu gördüğünde, o bile anlar Merdo‘nun aşk acısı çektiğini.

Genç kızla evlenen yaşlı zengin adam, bu durumu fark eder ve genç kıza; “Eğer sizin birbirinizi sevdiğinizi bilseydim seni almazdım. Şimdi kimsenin görmeyeceği bir yerde git ve görüş Merdo‘yla” der. “Ben öldükten sonra da evlenebilirsin onunla ama şimdi sakın beni utandıracak bir şey yapmayın” der… Bunun üzerine, iki aşık görüşmeye başlar. Bu durumdan şüphelenen köylüler, dedikodu çıkarır. Öyle bir zaman gelir ki; görüşmelerine izin veren iyi niyetli bu yaşlı adam, köylülerin fitnesi ve baskısıyla, silahlı adamlar tutar ve köprünün bir tarafında pusuya kurdurtur.

Merdo, köprü başına geldiğinde, orayı bekleyen, her zamanki divane adam, olanı biteni izler. Merdo‘ya, karşıya geçmemesini söyler. Ancak Merdo dinlemez ve karşıya geçer. Merdo için artık iki yol vardır; Birincisi, aşığına giden yol, ikincisi, aşığı uğruna ölüme giden yol…

Karşıya geçtiğinde, Merdo, pusunun ortasında kalır ve öldürülür…