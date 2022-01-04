Orhan Ölmez, Sivas türküsünü şehrin plakasına uyarladı!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Antalya'da doğan anne tarafından Manisa'lı, baba tarafından Sivas'lı olan başarılı sanatçı ''Orhan Ölmez'' yeni şarkısı ''Gurbet Elden Selam Olsun - Sivas'' ile sevenleriyle buluştu.

''Orhan Ölmez''; bir süre önce yayınlamış olduğu türkü albümünde Sivas'a kendi yazdığı ve bestelediği bir türkü ile selam göndermiş ve kısa sürede çok sevilmişti, şimdi ise; bu türküyü daha duygusal, daha etkili ve bambaşka bir düzenleme ile sevenleriyle yeniden buluşturdu.

Türkünün; uluslararası müzikal ritim birim ölçütü olan ''BPM'' değeri Sivas'ın plaka numarasına bir gönderme anlamında ''58 BPM'' olarak belirlendi. Türk müziğinin değerlisi ''Orhan Ölmez'';

hem türkünün duygusunu doğru yansıtabilmeyi hem de teknik olarak memleketi Sivas'ı bir şekilde düzenlemeye katmayı amaçladı.

Babasını küçük yaşlarda kaybeden ve hayatının büyük kısmını baba hasretiyle geçiren ''Orhan Ölmez''; duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

''Bu türkü her yere yazıldı. Bu türkü ev diyebileceğim her yere özlem dolu bir selam aslında. Bu türkü; tüm ilçelere, tüm kasabalara, köylere, tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye, size, kalbinize yazıldı. Konserlerde, etkinliklerde ben neredeysem oraya kolayca uyarlanıp seslendirebileceğim bir türkü. Hep bir ağızdan kucaklaşarak bol bol söylemek dileğiyle...''

İlk albümünden önce Özcan Deniz, Reyhan Karaca, Hüseyin Turan, Baha gibi müzik sektörünün değerli birçok ismine gitarı ve bağlaması ile eşlik eden ''Orhan Ölmez''in yeni şarkısı '' Gurbet Elden Selam Olsun - Sivas'' ile tüm müzik platformlarında ve klibi Ölmez Müzik kanalında yayında.