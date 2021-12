ORGANİZATÖR RUHİ ANILAN İSTANBUL HARBİYE’DE EN İYİ MODELİNİ SEÇİYOR!

Ünlü organizatörlerden Ruhi Anılan'ın düzenlediği ve Türkiye'nin en iyi model yarışması olarak gösterilen Fame Model Of Turkey için geri sayım başladı. CRT MEDYA ve BEŞİKTAŞ ÇINAR Gazetesi İstanbul bölge müdürü Ertan Yılmaz’a konuşan Ruhi Anılan, yarışmanın final ve galasının 15 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılacağını ifade etti. Crowne Plaza İstanbul/Harbiye Anıhg Hotel'de yapılacak olan yarışmanın jürisinde ise ünlü isimler yer alacak. Fame Model Of Turkey Genel Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Anılan, "Türkiye'de şaibesiz, kayırmasız bir yarışma düzenledik ve her aday buraya alın teri ile geldi." ifadelerini kullandı. Yarışmaya seçkin davetlilerin katılması bekleniyor. Gazeteci /yazar Ertan Yılmaz’ın da orada olacağı ve gala ve final gecesi sürprizleri ise çok yakında açıklanacak, denildi.

Kaynak: CRT MEDYA-BEŞİKTAŞ ÇINAR Gazetesi Ertan Yılmaz…

