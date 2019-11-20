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“Oooo… Patron Gelmiş”

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

“Oooo… Patron Gelmiş”

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

20 Kasım 2019 Çarşamba 17:46
5 Okunma
“Oooo… Patron Gelmiş”

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL



Pop müziğin güçlü sesi Gülşen, KKTC’nin 36. yıl kutlamaları haftasında  Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel’de konser verdi.  Sanatçının konserini izleyenlar arasında ilk albümünü piyasaya çıkartan plak şirketinin sahibi Koral Sarıtaş ve eşi Perran Kutman’da vardı.

Gülşen hafta sonunda Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel’de sevenleri ile buluştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36.yıl dönümü kutlamalarının yapıldığı haftaya denk gelen konserinde sanatçı sevilen şarkılarını Kıbrıslılar için söyledi.  Sahneye gümüş rengi kıyafet giyerek çıkan sanatçı güzelliği ile dikkat çekti. Gülşen’i dinlemeye gelenler arasında eski TV kanalı yöneticilerinden Faruk Bayhan ve eşi, sanatçı Perran Kutman eşi Koral Sarıtaş’da ile Kıbrıslı iş adamı Ertan Birinci de vardı.

Ooo… Patron gelmiş

Sahnede şarkılarını seslendiren Gülşen bir ara konserini dinleyen müzik severlerin yanına da gitti. Kendisini dinleyenler arasında bir sürpriz isim de vardı. Gülşen’nin bundan 23 yıl önce 1996 yılında “Be Adam” adını taşıyan ilk albümü piyasaya çıkartan, Marşandiz Plak şirketinin sahibi Koral Sarıtaş oyuncu eşi Perran Kutman ile konseri izlemeye gelerek eski sanatçısına sürpriz yapmıştı. Çiftin yanına giden Gülşen “Ooo.. işte benim kıymetlim, ilk patronum Koral Sarıtaş. Üzerimde çok emeği var” dedi. Koral Sarıtaş’ın masasında şarkılarını söyleyen sanatç ı onlarla objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GülşenKKTC
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