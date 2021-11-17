Onur’dan melankolik bir şarkı

ONUR’DAN MELANKOLİK BİR ŞARKI

ÖLÜM GELENE KADAR

Yaşar Şenyüz / İstanbul

Türk asıllı İngiliz sanatçı ONUR’dan bu sefer melankolik bir şarkı geldi. Geçtiğimiz gün piyasaya çıkan yeni şarkısında ONUR ‘Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı’ diye seslendi.

Sanatçının metaforik anlatımlarla bezeli melankolik şarkısı tüm dijital marketlerde yerini alır almaz Spotify’da New Music Friday Türkiye ve daha nice listelere hızlı giriş yaptı.

Türkü tadındaki melankolik şarkısında ONUR, kopuz ve gitar enstrumanları eşliğinde yaşarken çekilen çileye, karşılaşılan zorluklara isyan ediyor. “Bu şarkıyı hayatımda bir sürü zorlukla mücadele ettiğim bir dönemimde yazdım. Her yaşayan varlık ölene kadar bir sürü zorlukla karşılaşıyor,” diyen ONUR “Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadi “da yaşamın getirdiği zorlukları metaforik göndermeler yaparak dile getiriyor. Akustik olarak çıkardığı şarkının ayrıca full elektronik orjinal versiyonu da 22 Ekim de tüm dijital marketlerde yerini alacak. .