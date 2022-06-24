Onur Yaprakcı'ya “Yılın En İyi Film Yapımcısı’ ödülü!

Haber: Aslan Sayım

Türkiye'nin sinema sektöründe kısa zamanda gösterdiği başarılarısıyla dikkat çeken Onur Yaprakcı’ya Gelişen Türkiye Ödülleri kapsamında 'Yılın En İyi Film Yapımcısı' ödülü verildi.

Oyunculuğunun yanı sıra MATİNE FİLM adlı şirketiyle yapımcılık da yapan Onur Yaprakcı,Pandemi döneminde durgunlaşan sinema sektörüne hareket getirmişti.

ARAF4:Meryem, Hannas2, Vay Babam Vay, Alem-i Cin 3:Salgın, Oyun Bitti , Dabbetü’l-Arz: Kıyamet gibi film projelerini yapan Yaprakcı, “ Bu kategoride aldığım 2.Ödül olacak.Ben ödülü Matine Film’e emek veren set işçilerine,Yol arkadaşım Yönetmenim Gökhan Arı’ya,ve ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Hep birlikte daha nice projelere.” Şeklinde konuştu.