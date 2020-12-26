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ONUR SUYGUN 'DAN YENİ COVER Mağusa Limanı

Avrupa ve Türkiye gündeminde uzun süre yer alan , performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken , Dj Onur  Suygun  ‘’Mağusa Limanı’’ adlı halk türküsünü coverladı. Mağusa Lima’nı Yusuf Öztürk  yapımcılığı’nda Goed Music etiketi ile   Netd Müzik Youtube kanalında yayınlandı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 23:01
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ONUR SUYGUN 'DAN YENİ COVER Mağusa Limanı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Yurt içinde  ve Yurt dışında bir çok başarıya imza atan Onur Suygun ;   Mağusa Liman’ı isimli anonim  türküyü yeni  deep house alt yapısıyla   müzik severlerin beğenisine  sundu. Onur suygun ‘un coverladığı  Mağusa Limanı  şarkısına  güçlü yorumu ile  İpek Demir   eşlik etti. Şarkının düzenlemesi Onur Suygun ‘a ait.

Onur  Suygun;  Mağusa Liman ‘ ı  Kıbrıs ‘ın ağıtını anlatan bir  halk türküsü ve benim içinde çok değerli  her dinlediğimde etkilendiğim bir şarkı, en sevdiğim tür   Deep house müziğini seçerek coverladım  dedi.

Video klip ;  Türüne uygun özel karelerle Deniz Akkabak yönetmenliğinde  profesyonel bir ekiple çekildi.Görüntü yönetmenliğini  ise ;Ahmet Berk Taşcı yaptı.

Onur Suygun ft İpek Demir ‘in Goed Music etiketiyle yayınlanan ‘’Mağusa Limanı ‘’ isimli tekli çalışması  tüm dijital platformlar da ve Netd Müzik Youtube kanalında yayında .

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 26.12.2020 23:10
Anahtar Kelimeler:
AvrupaOnur SuygunYeni CoverMağusa Limanı
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