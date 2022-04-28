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ONUR AKAYDAN ÇOK TARTIŞILACAK YENİ İDDİALAR!

Onur Akay’dan Petek Dinçöz’ün kocası ile ilgili bomba iddialar! Onur Akay, Petek Dinçöz’le 8 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde son bulan Serkan Kodaloğlu hakkında şoke eden iddialarda bulundu. 2014 yılında nikâh masasına oturduğu Petek Dinçöz’le sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Serkan Kodaloğlu, magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Önce Petek Dinçöz’ün Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddia edilince açıklamalar yapan Kodaloğlu, iki gün önce ise Tarabya’daki bir mekânda Faslı model ve oyuncu Iman Casablanca ile baş başa Yemek yerken görüntülendi.

28 Nisan 2022 Perşembe 13:42
ONUR AKAYDAN ÇOK TARTIŞILACAK YENİ İDDİALAR!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay ise “Herhalde değil, tamamen yalan!” başlıklı köşe yazısında, Serkan Kodaloğlu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Akay, Kodaloğlu’nun ünlü kadın meraklısı olduğunu ve magazini çok sevdiğini yazarak, çıkan haberlerin tamamını kendisinin yaptırdığını iddia etti. Akay, “Petek Dinçöz’le evlenmeden önceki yıllara gidelim… Hatırlarsanız Kodaloğlu’nun evlenmeden önce şarkıcı Hatice ve oyuncu Esra Sönmezer’le adı çıkmıştı. Hatice’yle sadece bir yemek ortamında bir araya gelen Serkan Kodaloğlu, magazin gazetecilerini aratarak Hatice ile aşk yaşadığını söylemiş ve bulundukları mekânda kendisini Hatice ile bilerek bastırmıştır. Esra Sönmezer’le ise sadece bir iş görüşmesi için görüşmüştür. Kodaloğlu, asansörde tanıştığı Petek Dinçöz’le evlendiği gün ise şöyle bir basın bülteni hazırlatmıştır: “Şarkıcı Hatice ve Esra Sönmezer’le de aşk yaşayan Serkan Kodaloğlu Petek Dinçöz’le evlendi.” O zaman Esra’nın 8 yıllık bir ilişkisi vardı ve çok zor günler geçirmişti... Hadise ile aşk yaşadığı da tamamen yalan! Bu yine kendisinin uydurduğu ve birçok ortamda da konuştuğu bir yalandır. Kodaloğlu ile adı geçen isimlerden hangisini arayıp sorarsanız, zaten benim bu açıklamalarımı doğrular.” ifadelerini kullandı.

DİNÇÖZ VE KODALOĞLU’NUN BOŞANMASI ANLAŞMALI MI?

Petek Dinçöz’ün Serkan Kodaloğlu asansörde tanıştığını da iddia eden Onur Akay, “Petek Dinçöz’ün Serkan Kodaloğlu’ndan boşanmasının tek sebebi Serkan Bey’in işlerindeki problemler. Anlaşmalı boşanma yaptılar!” yazdı.

REZA ZARRAB’LA İLGİLİ ŞOK İDDİA!

Onur Akay şöyle devam etti: “Ayrıca Kodaloğlu, Reza Zarrab’la Petek Dinçöz’ün aşk yaşadığı haberlerini de magazin gündemine gelmek için, yine kendisi ortaya çıkarmıştır. Petek Dinçöz’ün kesinlikle Reza Zarrab’la bir ilişkisi olmadı. Petek, Amerika’da bir arkadaşının yanında kalıyor. Aslında Reza Zarrab eski aşkı Azeri kızı Günel’le birlikte olmak istiyor ve geçtiğimiz günlerde Günel’e bu isteğini de ortak arkadaşları aracılığı ile iletti. Aslında telefonundan hâlâ Reza’nın fotoğraflarını silmeyen Günel, onu unutmasa da bu teklifi reddetti ama yine de Reza ile birlikte olmak istiyor. Reza’nın ısrarlarının devam ettiğini ve Günel’in de tekrar birlikte olmayı kabul edeceğini duydum.


 


 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Onur AkaySerkan KodaloğluPetek Dinçöz
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