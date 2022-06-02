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Onur Akay: PARAYI VEREN ÖDÜLÜ KAPAR OLDU

Günümüzde ödüllerin bir sektör haline gelerek anlamsızlaştığına dikkat çeken Onur Akay: PARAYI VEREN ÖDÜLÜ KAPAR OLDU

02 Haziran 2022 Perşembe 12:07
Onur Akay: PARAYI VEREN ÖDÜLÜ KAPAR OLDU

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay; Aydınlık Gazetesi’nden Ali Ulusoy’a yaptığı açıklamada, piyasada ödül vermek için kurulan şirketlere dikkat çekerek, kendisini de bir keresinde para karşılığında ödül vermek için aradıklarını belirtti. Akay şunları söyledi: “Günümüzde, parayı veren ödülü kapar oldu. Markasını ve ismini duyurmak isteyen herkes parayla ödül satın alıyor. Ödül vermek için kurulan şirketler bile var. PR dünyasında ödül almayanı dövüyorlar. Artık herkesin bir ödülü var desek yanlış olmaz. Mesela bir ödül töreni için beni aradılar. Bana ödül vermek istiyorlarmış. Tören, sosyal medyada, televizyon kanallarında ve basında yer alacakmış. Benden 10 bin TL istediler. Sektör olmuş bu iş. Dedi.

İzmir halk jurisinden DİVA’YA ÖDÜL

Buna rağmen sektörün içinde halkın oyları ile ödül veren çok önemli kurum ve kuruluşların da olduğunu belirten Akay, Türk Sanat Müziğine katkılarından dolayı kendisine halk oylaması ile ödül veren Dostluk Grubu Derneği’nin de onlardan biri olduğunu söyledi. Akay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ödüller Bülent Ersoy, Gönül Yazar ve Göksel Baktagir gibi değerli sanatçılarımızı da çok ayrı mutlu etti. Dostluk Grubu Derneği'nin Foça Belediyesi Yenifoça Korosu ile birlikte düzenlediği Ödül Gecesi Konseri, Karşıyaka'daki Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde yapıldı. Nihavend Faslı ile başlayan gecenin ikinci bölümünün başında ise dernek tarafından İzmir halkının halkoylamasına sunulan 1. Türk Sanat Müziği Ödülleri sahiplerine verildi. Dostluk Grubu Derneği'nin açtığı internet formundan elde edilen verilere göre, ödül kazanan isimlere ödüllerini derneğin kurucu başkanı Ahmet Eren Özen takdim etti. "En İyi TSM Kadın Ses Sanatçısı" ödülü Bülent Ersoy’a, "En İyi TSM Erkek Ses Sanatçısı" ödülü Coşkun Sabah’a, "TSM'ye Katkı Koyan Yazar" ödülü Onur Akay’a ve TSM Onur Ödülü ise Gönül Yazar’a takdim edildi.

Önce Vatan Gazetesi

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Onur Akay
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