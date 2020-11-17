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ONUR AKANNAÇ: BİR ÖĞRETMENİN MÜZİĞE OLAN TUTKUSU

Onur Akannaç Sen Bana Gelme adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

17 Kasım 2020 Salı 10:56
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ONUR AKANNAÇ: BİR ÖĞRETMENİN MÜZİĞE OLAN TUTKUSU

HABER: HAKAN KANBUROĞLU


Onur Akannaç Sen Bana Gelme adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıya Mansur Mutlu yönetmenliğinde klip çeken Onur Akannaç müziğe ilgi meslek tanımıyor diyor.
Müziğin içinde dünyaya gelen Onur Akannaç babasıyla birlikte saz çalarak müziğe olan ilgisini keşfetmiş.
İlk bestesi olan Sen Bana Gelme'yi Akannaç, ''Benim için manası derin, yaşanmışlıkları var, düşe kalka öğrenilen, tecrübeler oluşan duygular sayesinde bu şarkımı yazdım.'' dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Onur AkannaçSen Bana GelmeMüzikÖğretmen
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