Önce Vatan Gazetesi’ne 2 ödül

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

HAYVAN SEVER SANATÇILAR TEK YÜREK OLUP SESLENDİLER

Onların da Gözyaşları Var

Geçtiğimiz akşam Akatlar Kültür Merkezinde muhteşem bir kokteyl ile başlayan gece birçok ünlü sanatçının katılımı ve ödül töreni le seyircilere unutulmaz anlar yaşattı.

Billur Kalkavan ve Aykut Pala ‘nın sunuculuğunu üstlendiği gecede Hayvanlar için bir araya gelen sanatçılar arasında Umut Akyürek, Yeliz, Bora Gencer, Zeynep Dizdar, Faruk K, Canan, Ayça ve Cem, Uhde Seçil, Açelya Elmas, Dilek Torgut, Mehmet Öncü, Oktay Ertuğrul, Pınar Soykan, Nilay Dorsa vardı.

Yakın bir zamanda büyük bir yangın geçiren Marmara Adasındaki Sahipsiz hayvanlara Ameliyathane yapımı için Hayvan Hakları Federasyonu Haytap ile ortaklaşa gerçekleşen konserde büyük bir coşku vardı. Okan Tok un organize ettiği gecede her sanatçıya desteklerinden dolayı ödül verildi.

‘Gelin Birlik olalım Onların da gözyaşlarını birlik de sonladıralım ‘ sloganı ile yola çıkan Okan Tok bu gecede bana destek veren tüm Basın Mensuplarına ve çok saygıdeğer sanatçılarıma çok teşekkür ederim dedi.

Gecede Ödül alanlar arasında Projeye Full destek veren Evosangels Evren Yaşlak Evrim Yaşlak , Klass Magazin, Magazinkolik Nurcan Sabur, Sabit Akkaya, Onur Akay Medya, katılırken Önce Vatan Gazetesi’nden Funda Akosman Erman ve Yaşar Şenyüz geceyi izleyenler arasında idi. Organizasyona verdiği destek için Önce Vatan Gazetesine takdim edilen ödülü Haber Müdürümüz Funda Akosman Erman alırken, yaptığı hayvansever haberleri ve organizasyona desteklerinden dolayı gazetemizin yazarlarından Yaşar Şenyüz’e de ödül verildi. Gece boyunca sahne alan sanatçılar konuşamayan dostlarımız iyi dileklerde bulunurken söz birliği ederek önümüzdeki yılda da yine bu organizasyona seve seve destek vereceklerini söylediler.