ÇOCUKLARIN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARINDA YENİ TREND

ÖNCE DOĞA SONRA PASTA

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Özellikle pandemi sonrasında doğaya dönüşle birlikte bütün alışkanlıklarımız değişirken bu değişimler hayatımızın her alanında kendini göstermeye devam ediyor. Çocukları Can Mustafa’nın 6 yaş gününü kutlayan Yalçın çifti de bu trende uyum sağlayarak mekan olarak Toprak Okulu’nu seçti.

Geçtiğimiz Cumartesi günü yasakların kalkmasını da fırsat bilen aile, sınırlı sayıda yakın dostları ile doğanın içinde eğlenerek doğum günü kutladılar. Nişantepe Orman Park tesisleri içinde bulunan Toprak Okulunda bir araya gelen konuklar ve çocukları önce yağmur altında çam ormanının içinde, eğitmenler eşliğinde doğa yürüyüşü yaptılar. Ormanın içinde bulunan kamp alanında değişik ip oyunları oynayarak doyasıya eğlenen çocuklar yolda topladıkları kozalaklarıda resim atölyesinde ki boyama etkinliğinde boyayarak bol bol eğlendikten sonra doğa konsepti ile süslenmiş salonda doğum günü pastasını kesip eğlenerek günü tamamladılar.

Can Mustafa’nın Annesi tekstilci Yadigar hanım; Biz doğaya aşık bir aileyiz o yüzden dostlarımızla doğanın içinde buluşup eğlenme fikri bize çok cazip geldi ve burada toplanmaktan dolayı çok mutluyuz. Derken, annelere de bir mesaj verdi. Annelerin özellikle erkek çocuklarını yetiştirirken daha çok özen göstermelerini, onları doğayı, hayvanı ve insanları, seven, vijdanlı, ahlaklı,merhametli bireyler olarak topluma kazandırılmasını sağlamalarını, hayatı pahalı hediyelerle değil değerleri keşfederek öğrenmeleri için emek vermelerinin gerektiğini söyledi…

Eczacı Tayfun Yalçın, Tekstilci Yadigar Yalçın, oğulları Can Mustafa ve kızları Ada’yı da aralarına alarak hatıra fottorafı çektirip doğum gününü ölümsüzleştirdiler.