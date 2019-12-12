Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
109378
ALTIN
274.193
DOLAR
5.7784
STERLİN
7.6068
EURO
6.4306
‘Zoraki evlilikte' profesyoneller sınıfta kaldı
‘Zoraki evlilikte' profesyoneller sınıfta kaldı
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık...
Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama yarışmasında 4’üncü oldu
Anadolu lisesi öğrencileri robotik kodlama...
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler ödüyor
Geçmişte yapılan hataların bedelini şimdikiler...
Kas ağrısı deyip geçmeyin
Son Dakika
Kas ağrısı deyip geçmeyin
İş fırsatları için hemen tıkla!

ÖMÜR GEDİK’İN KLİBİ CHARLİZE THERON’DAN MI ESİNTİ?

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik yeni şarkısı ‘Aramışsın’ı önceki gün tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturdu.

ÖMÜR GEDİK’İN KLİBİ CHARLİZE THERON’DAN MI ESİNTİ?

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik yeni şarkısı ‘Aramışsın’ı önceki gün tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturdu.

12 Aralık 2019 Perşembe 13:01
8 Okunma
ÖMÜR GEDİK’İN KLİBİ CHARLİZE THERON’DAN MI ESİNTİ?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik yeni şarkısı ‘Aramışsın’ı önceki gün tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturdu. Kısa sürede oldukça ilgi çeken klibin bir sahnesi kısa sürede konuşulmaya başlandı. Klibin içinde dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Charlize Theron’un reklamından esintiler görünüyor. Ömür Gedik konuyla ilgili olarak; ‘Ben Charlize Theron’a hayranım. Kimse çalıntı mı demeden ben söylemek istiyorum. O sahne hayatımda izlediğim en etkileyici sahnelerden biriydi. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
ÖMÜR GEDİK’İN KLİBİ CHARLİZE THERON’DAN MI ESİNTİ?Dinçer Karacalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı
Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı
DORİTOS LATİN AMERİKA ATEŞİ KASIP KAVURDU
DORİTOS LATİN AMERİKA ATEŞİ KASIP KAVURDU
Wilma Elles rüzgarı esti
Wilma Elles rüzgarı esti
Radikal karar
Radikal karar
Model of Celebrity International’a Türk jüri
Model of Celebrity International’a Türk jüri
Sevda Giray 23 yıl sonra…
Sevda Giray 23 yıl sonra…
Avrupa heyecanı
Avrupa heyecanı
Yeni hedefi yapımcılık
Yeni hedefi yapımcılık
Ezgi Kuplay
Ezgi Kuplay

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans