ÖMÜR GEDİK’İN KLİBİ CHARLİZE THERON’DAN MI ESİNTİ?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik yeni şarkısı ‘Aramışsın’ı önceki gün tüm dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşturdu. Kısa sürede oldukça ilgi çeken klibin bir sahnesi kısa sürede konuşulmaya başlandı. Klibin içinde dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Charlize Theron’un reklamından esintiler görünüyor. Ömür Gedik konuyla ilgili olarak; ‘Ben Charlize Theron’a hayranım. Kimse çalıntı mı demeden ben söylemek istiyorum. O sahne hayatımda izlediğim en etkileyici sahnelerden biriydi.