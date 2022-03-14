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Olcay Kutluca’dan alkışlanacak hareket

İllüzyonist ve mentalist kimliği ile ön plana çıkan ödüllü sahne sanatçısı Olcay Kutluca, İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışında arabasıyla evine giderken yol kenarında aç kalmış köpek yavrularına denk gelerek onları kendi elleriyle besledi.

14 Mart 2022 Pazartesi 11:53
Olcay Kutluca’dan alkışlanacak hareket

HABER: AZİZ KARATAŞ

Yaptığı birbirinden başarılı sihirbazlık gösterileriyleİllüzyonist ve mentalist kimliğiyle bilinen Olcay Kutluca, İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışında arabasıyla evine giderken yol kenarında aç kalmış köpek yavrularına denk geldi. Duyarlı sahne sanatçısı, arabasında hayvanlar için sürekli olarak bulundurduğu hayvan yemini arabasından inerek küçük köpek yavrularına verdi. Yavruları kendi elleriyle besleyen Kutluca, “Arabamla evime gidiyordum. Bu yavru köpekleri yol kenarında aç aç gezdiklerini gördüm.  Genel olarak hayvanlarla aram çok iyi olduğu için arabamın bagajında çoğunlukla hayvan yemi bulundururum. Bu yavru köpeklerini de öyle görünce onlara acıdım ve onlar için yem bıraktım. Bu soğuk kış gününde en çok da bu dilsiz canlıların bizlere ihtiyacı var. İnsanlarımız bu konuda daha çok duyarlı olmalılar” dedi.

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Olcay Kutluca
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