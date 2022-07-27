OKAN KARACAN İMZALI BU ‘FİLME GEL’!

ALMİNA BESRA BABAR

İSTANBUL

Okan Karacan’ın yapımcı olarak imza attığı ilk sinema filmi “Filme Gel” için start verildi. Dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin okuma provası geçtiğimiz gün yapıldı. Çekimleri İstanbul’da başlayıp Çanakkale’de devam edecek yapım, çok yakında seyirciyle buluşacak.

Yılın komedi filmi geliyor! Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu’nun yer aldığı “Filme Gel” için tüm hazırlıklar tamamlandı. Film ekibi geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

İLK FİLM İLK HEYECAN

Çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak ve Çanakkale’de devam edecek projeyi hayata geçiren isim; ünlü sunucu, şovmen ve oyuncu Okan Karacan. Berton Medya adıyla kendi yapım şirketini kuran Karacan’ın yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi olan “Filme Gel”, 2022’nin en beğenilen komedisi olmaya aday.

ÜÇ KAFADARIN FİLM ÇEKME MACERASI

Kısa süre içinde seyirciyle buluşması planlanan “Filme Gel”, Çetin, Necmi ve Muzo adlı üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak. Yapımda Çetin’i Tolga Güleç, Necmi’yi Fırat Doğruloğlu ve Muzo’yu da Orçun Kaptan canlandıracak. Usta oyuncu Erkan Petekkaya’nın ‘Kadırgalı’ rolünde seyirci karşısına çıkacağı filmde Levent Ülgen ‘Hüsnü’, Çiçek Dilligil ‘Selma’, Aslıhan Karalar ‘Seda’ ve Deniz Hamzaoğlu da ‘Feramuz’ rollerine hayat verecek.