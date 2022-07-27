Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.540,95
ALTIN
991,72
DOLAR
17,91
STERLİN
21,66
EURO
18,24
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak
Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

OKAN KARACAN İMZALI BU ‘FİLME GEL’!

YILIN KOMEDİSİ ‘FİLME GEL’

27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:40
OKAN KARACAN İMZALI BU ‘FİLME GEL’!

ALMİNA BESRA BABAR

İSTANBUL

Okan Karacan’ın yapımcı olarak imza attığı ilk sinema filmi “Filme Gel” için start verildi. Dev oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmin okuma provası geçtiğimiz gün yapıldı. Çekimleri İstanbul’da başlayıp Çanakkale’de devam edecek yapım, çok yakında seyirciyle buluşacak.

Yılın komedi filmi geliyor! Oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu’nun yer aldığı “Filme Gel” için tüm hazırlıklar tamamlandı. Film ekibi geçtiğimiz gün okuma provasında bir araya geldi.

İLK FİLM İLK HEYECAN

Çekimleri önümüzdeki günlerde İstanbul’da başlayacak ve Çanakkale’de devam edecek projeyi hayata geçiren isim; ünlü sunucu, şovmen ve oyuncu Okan Karacan. Berton Medya adıyla kendi yapım şirketini kuran Karacan’ın yapımcılığını üstlendiği ilk sinema filmi olan “Filme Gel”, 2022’nin en beğenilen komedisi olmaya aday.

ÜÇ KAFADARIN  FİLM ÇEKME MACERASI

Kısa süre içinde seyirciyle buluşması planlanan “Filme Gel”, Çetin, Necmi ve Muzo adlı üç kafa dengi arkadaşın sinema filmi çekme hayaliyle çıktıkları yolda yaşadıkları maceraları beyazperdeye taşıyacak. Yapımda Çetin’i Tolga Güleç, Necmi’yi Fırat Doğruloğlu ve Muzo’yu da Orçun Kaptan canlandıracak. Usta oyuncu Erkan Petekkaya’nın ‘Kadırgalı’ rolünde seyirci karşısına çıkacağı filmde Levent Ülgen ‘Hüsnü’, Çiçek Dilligil ‘Selma’, Aslıhan Karalar ‘Seda’ ve Deniz Hamzaoğlu da ‘Feramuz’ rollerine hayat verecek.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YILIN KOMEDİSİ FİLME GELOKAN KARACAN İMZALI BU FİLME GELAlmina Besra BABARönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haluk Levent hayranlarına pamuk şeker dağıttı
Haluk Levent hayranlarına pamuk şeker dağıttı
İlyas Yalçıntaş’ın Aşk Tohumu
İlyas Yalçıntaş’ın Aşk Tohumu
ÜNLÜ TÜRKCÜ HEMŞEHRİLERİNİ COŞTURDU
ÜNLÜ TÜRKCÜ HEMŞEHRİLERİNİ COŞTURDU
“YAZ” I GETİRDİ
“YAZ” I GETİRDİ
2022 Sinemanın Kral ve Kraliçeleri gerçekleştirilen bir törenle taç taktılar
2022 Sinemanın Kral ve Kraliçeleri gerçekleştirilen bir törenle taç taktılar
“SALLA”dediler
“SALLA”dediler
“ÜÇÜNCÜ GÜN” DE BULUŞTULAR
“ÜÇÜNCÜ GÜN” DE BULUŞTULAR
23 Yıl Sonra İlk Konser
23 Yıl Sonra İlk Konser
Seksi ve Şık, Yazlık Hande Yener...
Seksi ve Şık, Yazlık Hande Yener...

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول