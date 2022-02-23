Öğretmen “Hem de Çok” ile iddialı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kocaeli Üniversitesi'nde müzik öğretmenliği yüksek lisansını tamamlamasının ardından öğretmenlik yapmaya başlayan ve halen görevine devam eden Ferhat Köse, söz ve müziği kendine, düzenlemesi Ahmet Uncu’ya ait olan Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Hem de Çok” isimli yeni single çalışması ile 18 Şubat Cuma günü müzikseverlerle buluştu.

“Çaresiz” isimli maxi single’ı; “Nazlanma”, “Pınar Misali” isimli single’ları ile hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşan Ferhat Köse, pop altyapı üzerine kendine özgü duygusal yorumuyla seslendirdiği “Hem de Çok” isimli yeni şarkısıyla iddialı.