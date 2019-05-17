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Öğrencilerin tasarımlarını ünlü mankenler taşıdı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Öğrencilerin tasarımlarını ünlü mankenler taşıdı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

17 Mayıs 2019 Cuma 13:19
41 Okunma
Öğrencilerin tasarımlarını ünlü mankenler taşıdı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin 'Geleneksel Yıl Sonu Mezuniyet Defilesi' önceki gün Ayazağa-Maslak Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Defilede bu yıl mezun olan öğrencilerin bitirme projesi olarak hazırladıkları tasarımlar, Banu Noyan koreografisiyle, aralarında Şebnem Scheafer ve Ece Gürsel'in de bulunduğu ünlü modeller tarafından görücüye çıktı.

Her yıl gerçekleştirilen 'Geleneksel Yıl Sonu Mezuniyet Defilesi'nde 28 öğrencinin yıl boyunca hazırladığı yaklaşık 70 tasarım sunuldu. Tasarımlar, öğrencilerin hayal dünyalarını yansıttıkları kumaşlardan hazırlandı. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Batmaz, Tekstil Bölümü Başkanı Prof. Hamdi Ünal, Prof. Esin Sarıoğlu ve Öğretim Üyesi Dr. Alev Çırpıcı, öğrencileri gururla izledi. Defilede en büyük ilgiyi Ece Gürsel ve Şebnem Scheafer ile podyuma çıkan Tarçın ve Bobo isimli sevimli köpekler aldı. Öğrencilerin tasarladığı özel kıyafetlerle podyuma çıkan Tarçın ve Bobo, izleyicilerden büyük alkış aldı. Defile sonunda tasarımlarını taşıyan mankenlerle podyuma çıkan öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi. Geleceğin modacılarının heyecanına ortak olan  Ece Gürsel ve Şebnem Scheafer tasarımları çok beğendiklerini söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Beykent üniversitesiAyazağa-MaslakDefileŞebnem ScheaferEce Gürsel
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