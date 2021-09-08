Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1433.85
ALTIN
487.84
DOLAR
8.4624
STERLİN
11.6544
EURO
10.0100
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi...
Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi
Küspe kurutma tesisi yapım...
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Oğluma Kız mı Yok!

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:35
8 Okunma
Oğluma Kız mı Yok!

Kasım Uçkan’dan yeni sezona dört oyun birden

Oğluma Kız mı Yok!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pandemi yasaklarının  gevşemesi ile az da olsa rahatlayan Tiyatro camiasından bir çok yeni sahnelenen oyunun haberi geliyor. Sektörde çalışkanlığı ile bilinen Senarist Kasım Uçkan da bu aralar oldukça heyecanlı. Çünkü pandemi ve öncesinde yazdığı dört ayrı senaryonun yeni sezonda sahnelerde oynamak için hazırlıklar devam ediyor.

Oğluma Kız mı Yok…

Bu sezon Tiyatro Matine Suare ekibi tarafından sahneye konan ‘Oğluma KIZ MI Yok adlı komedi oyununda da Kasım Uçkan imzası var. 

Yönetmenliğini Hakter Balaban’ın yaptığı oyunda Şehnaz DİLAN, İhsan ÖNAL  Meral KAPLAN Sevil UYAR ve Hakter BALABAN rol alıyor. Oyunun konusu; Sekiz evlilik yapmış Afet adındaki kokoş dul kadın,yaptığı evliliklerden Hakter adında bir oğlu var Hakter elli yaşına merdiven dayamasına rağmen hala bekar..Afet,oğlunu evlendirmek için görücüye çıkar,, Her kesimden farklı kızlara talip olmasına karşı hiç kimseden olumlu yanıt gelmez.. Finalde,kime niyet kime kısmet misali oğluna kız bulacağiña kendine bir koca bulur...  Bu oyunun dışında, Oyuncu Aranıyor, Biz Bir Aileyiz, Hayat Güzeldir, adlı oyunlar da sezonda seyirci ile buluşacak

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Oğluma Kız Mı YokKasım Uçkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8. Emek ve Başarı Ödülleri dağıtıldı
8. Emek ve Başarı Ödülleri dağıtıldı
Turgay Kıran’dan anlamlı ziyaret
Turgay Kıran’dan anlamlı ziyaret
Olcay Kutluca "Sahil" ile Stüdyoya Giriyor
Olcay Kutluca "Sahil" ile Stüdyoya Giriyor
Almanya maratonuna son sürat devam
Almanya maratonuna son sürat devam
DJ Tolga Özgüdür Yeni Projesiyle Zirveye Konacak
DJ Tolga Özgüdür Yeni Projesiyle Zirveye Konacak
OYUNCU SİBEL DEMİRDİŞ AZERBAYCAN TV'DE!
OYUNCU SİBEL DEMİRDİŞ AZERBAYCAN TV'DE!
DJ Ender Demir'in yeni single’ı ‘Robbery’ yayında
DJ Ender Demir'in yeni single’ı ‘Robbery’ yayında
ADAM OLACAK ÇOCUK
ADAM OLACAK ÇOCUK
Orkun Mandıracılar : 'Pandemi döneminde Online Sektör  Yükselişi 
Orkun Mandıracılar : 'Pandemi döneminde Online Sektör  Yükselişi 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma