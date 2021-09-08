Kasım Uçkan’dan yeni sezona dört oyun birden

Oğluma Kız mı Yok!

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pandemi yasaklarının gevşemesi ile az da olsa rahatlayan Tiyatro camiasından bir çok yeni sahnelenen oyunun haberi geliyor. Sektörde çalışkanlığı ile bilinen Senarist Kasım Uçkan da bu aralar oldukça heyecanlı. Çünkü pandemi ve öncesinde yazdığı dört ayrı senaryonun yeni sezonda sahnelerde oynamak için hazırlıklar devam ediyor.

Oğluma Kız mı Yok…

Bu sezon Tiyatro Matine Suare ekibi tarafından sahneye konan ‘Oğluma KIZ MI Yok adlı komedi oyununda da Kasım Uçkan imzası var.

Yönetmenliğini Hakter Balaban’ın yaptığı oyunda Şehnaz DİLAN, İhsan ÖNAL Meral KAPLAN Sevil UYAR ve Hakter BALABAN rol alıyor. Oyunun konusu; Sekiz evlilik yapmış Afet adındaki kokoş dul kadın,yaptığı evliliklerden Hakter adında bir oğlu var Hakter elli yaşına merdiven dayamasına rağmen hala bekar..Afet,oğlunu evlendirmek için görücüye çıkar,, Her kesimden farklı kızlara talip olmasına karşı hiç kimseden olumlu yanıt gelmez.. Finalde,kime niyet kime kısmet misali oğluna kız bulacağiña kendine bir koca bulur... Bu oyunun dışında, Oyuncu Aranıyor, Biz Bir Aileyiz, Hayat Güzeldir, adlı oyunlar da sezonda seyirci ile buluşacak