Ödüllü Modacı Ebru Küçükselvi Düşman Çatlattı! 

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Ünlü modacı Ebru Küçükselvi, Oya Ulucan Event tarafından düzenlenen Türkiye Kalite Ödülleri töreninde yılın başarılı moda tasarımcısı ödülünü aldı. Bu mutluluğunu eşi ve çocuğuyla Ibiza tatilinde kutladı. Güzel iş kadını Ebru Küçükselvi’ye sahnede İvana Sert ve Esra Balamir eşlik etti. Instagram hesabı ebrumoda ve web sitesi ebrumoda.com üzerinden satışa sunduğu kendi tasarımları ile büyük ilgi görüyor. Ebru Küçükselvi güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Gerek aile hayatı gerek iş hayatı ile adından sıkça söz ettiriyor. Disiplinli genç iş kadını Ebru Küçükselvi yeni projeleri ile iddalı geliyor!