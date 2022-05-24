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ÖDÜL ENFLASYONUNDA TAM GAZ

24 Mayıs 2022 Salı 12:27
ÖDÜL ENFLASYONUNDA TAM GAZ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pandemi sonrası neredeyse her gece bir, bazende birkaç ayrı mekanda ödül töreni gerçekleşiyor ve bana da sık sık ödül alanların basın danışmanlarından yada bir yakınlarından haber yapmam rica ediliyor.. Sayfalarımın tamamını bu haberlere ayırsam inanın yetmeyecek duruma geldi, özellikle son yıllarda gerçekleşen ödül törenlerinin %80 i ne yazık ki muteberliğini kaybetti, herkes biliyorki o törenlerde dağıtılan ödüllerin en az % 75 i yaptıkları katkılardan dolayı sponsorluk plaketleri vermeleri gerekirken ödül adı altında ‘‘Yılın eni’’ diye takdim edilmesi... Mesela bir mahaledeki kuaför hiç bir kıyaslama yapılmadan yılın kuaförü, bir kebapçının kebaplarının tadına bakılmadan yılın kebapçısı veya bir ayakkabı tamircisi de yılın lostra salonu ödülünü alırken, hiç bir araştırma yada denetim yapılmadan kimsenin duymadığı bir mekanı da yılın saç ekim merkezi ödülü veriliyor.. Peki kim veriyor bunun bir jurisi var mı? Hayır. Hiç bir juri, denetim, ölçü, kıyaslama yok. Sadece kaç para verdikleri önemli.. Bu arada o törenlerde bu ödülleri gerçekten hak eden ünlüler ve kuruluşlarda var ama onlarında ne yazık ki bir çoğu perde arkasında neler döndüğünün haberleri yok. Bu işi öyle meslek haline getirmiş insanlar varki üzgünüm ama bir yılda 4-5 tane hatta daha fazla ödül veren organizasyonlar var. Yani bu artık berberlik gibi marangozluk gibi bir meslek olmuş durumda. Bu arada ödül alacak olanların önceden bir juri tarafından yada halk jurisi tarafından değerlendirildiği sadece hak edenlerin ödül alabildiği (Her ödül töreninde her zaman şaibeler dedikodular olur ama en azından gerçekten bir juri kararı vardır ve bu karara saygı duyarız) bu organizasyonları desteklemeye de devam edeceğim tabiki. Geçen hafta bir kısa film yönetmenimiz Setenay Uruç dünyanın bir çok farklı şehrinde yapılan uluslar arası kısa film yarışmasında şimdilik tam 20 birincilik ödülü ve 1 juri özel ödülünü kucaklamış. Hatta şimdilik diyorum çünkü yıl sonuna kadar gerçekleşecek olan daha bir çok uluslar arası film festivali var ve oralarda da ödüllere aday gösteriliyor. Şimdi bu yönetmen kadının başarısının yanında sıradan bir terziyi hiç bir kıyas yapmadan sadece sponsor oldu diye yılın modacısı olarak lanse edip ona ödül verenlere yuh olsun... Daha önceleri de bir kaç kez dillendirdiğim gibi biliyorum şimdi de bu yazdıklarım çok kişiyi rahatsız edecek ve bütün oklarını bana yönlendirecekler ama üzgünüm ki gerçekler bunlar. Biliyorum serbest piyasa koşulları geçerli ama devletimizin bu konuya da en azından bir standart getirmesi çok önemli. Şimdi aldığı ödülleri gerçekten hak eden kurum ve kuruluşlar var, o arkadaşlarımız da ödül almaya çıkarken rahatsızlık duyuyorlar biliyorum en azından gerçekten hak edenleri onore etmek adına devletimizin bu konuya da el atıp bu işi bir standarta sokması lazım, ortalıktaki bu merdiven altı organizatörlerin temizlenip aldıkları ödüllerle şaibesiz şekilde gurur duyan firma ve kişileri gönül rahatlığı ile alkışlayalım

Bu organizasyonları yaparken ödül enflasyonuna sebep olan ve bunu kendine iş/meslek edinen, hatta bir sektör haline getiren bu kişiler ve bu kişilerin değirmenine su taşıyarak kazançtan fifti fifti nemalanan kişiler biliyorum ki benihiç sevmiyorlar, önemli değil  beni sevmeseler de olur. Ben de onları sevmiyorum zaten...

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