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Odam kireç tutmuyor rock oldu!

Şimdi gözler yayınlanan harika şarkıyla, şarkıyı yorumlayan başarılı sanatçıda.

23 Mayıs 2021 Pazar 13:27
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Odam kireç tutmuyor rock oldu!

Haber Sedat Sarıkaya

İSTANBUL

Pandemi salgın döneminin ve zorluklarını devam ettiği ve müzisyenlerin çalışamadığı müzik adına üretimin düşük olduğu dönemde Lanes Müzik Yapım farkı ile yepyeni harika bir proje daha hayat buluyor yeni sanatçılara destek olması ile bilinen Lanes Müzik yapımın bu harika eseri çok konuşulacak.

Müzik listelerinde zirveye oynayacak rock şarkılarının nadir cıktığı dönemde Lanes Müzik yapımın yeni starı Kübra Dokuyucu'nun "Odam Kireç Tutmuyor" adlı herkesin tanıyıp sevdiği eseri, kendine has, farklı bir yorumla rock coverı halinde icra ederek müzik severlere tadı damaklardan gitmeyecek bir müzik ziyafeti yaşatacak

Dinleyiciler tarafından sevilen Başarılı ve güzel Sanatçı Kübra Dokuyucu "Rock şarkılarının üretiminin ciddi şekilde azaldığı dönemde rock coveriyle şarkımı sevenlerimle buluşturma heyecanı içindeyim. Sevenlerimden şarkıma yorum ve beğeni desteği bekliyorum" şeklinde konuştu. Şimdi gözler yayınlanan harika şarkıyla, şarkıyı yorumlayan başarılı sanatçıda.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Sedat SarıkayaLanes MüzikKübra DokuyucuOdam Kireç Tutmuyor Rock Oldu
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