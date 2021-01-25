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O Kadın” Yayında!

Moda fenomeni kimliğiyle bilinen Nurçe, bu kez müzisyen kimliğiyle sevenlerinin karşısında. “O Kadın” isimli ilk şarkısı CES Yapım etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 16:06
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O Kadın” Yayında!

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Modacı kimliği ile Vogue, ELLE, Harper’s Bazaar, BBC, Daily Mail ve CNN gibi uluslararası dergi ve basın organlarında yer alan Nurçe, Londra’da BAFTA töreninde de birçok uluslararası yıldızla kırmızı halıyı paylaştı.

Bir süredir ses eğitimi alan ve almaya da devam eden Nurçe, bu süre zarfında 20’ye yakın besteye imza attı. Müzisyen kimliğiyle de müzik piyasasında kendisine bir yer edinmek isteyen sanatçının bestelerinde nostaljik, 90’lar tarzı, derin ve duygusal bir hava söz konusu.

Eski zamanlarda geçen ve kavuşamayan aşıkların hikayesinin anlatıldığı şarkının aranjesi Mehmet Esemen, mix ve masteringi ise Ali Rıza Şahenk’e ait.

Şarkının video klibini ise İdil Dizdar ve Said Dağdeviren yönetti.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Moda FenomeniNurçeMüzisyenO KadınCes Yapım
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