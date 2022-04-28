O ARTIK BİR MARKA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kendi adını taşıyan kozmetik ürünler için yoğun bir çalışma içinde olduğunu söyleyen Tuğba Ünal, "Çok yakında kendi adımı taşıyan ürünlerle kozmetik dünyasında yer alacağım. Makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri ve parfümler ilk etapta çıkaracağım ürünler olacak. Hayalim her kadının rahatçı ulaşabileceği, kaliteli ürünler ile sektöre adım atmak” dedi.

Moda ve kozmetiğin bir bütün olduğunu ifade eden Ünal, “kozmetik alanında istediğim hedeflere ulaşmak için çok araştırıyorum ve çok çalışıyorum. Ardından da moda sektörüne yöneleceğim” diye konuştu.

Son zamanlarda sosyal medya kullanan kişi sayısının oldukça fazla olduğunu söyleyen Ünal, “Bu sebeple işimi sosyal medya ile entegre etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.