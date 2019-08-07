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Nusret’e özel tasarım ayakkabı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Nusret’e özel tasarım ayakkabı

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:33
2 Okunma
Nusret’e özel tasarım ayakkabı

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kendi işinde bir dünya markası yolunda ilerleyen ünlü şef Nusret Gökçe için özel tasarım ayakkabılar hazırlandı. Restaurantında etlerin üzerine yaptığı tuz serpme hareketi ile akıllara kazınan ünlü şefin bu şovu kendisi için hazırlanan ayakkabıların üzerine resmedildi.

Ümit Gemici tarafından 2000 yılında kurulan ve ByGemici markası ile özel tasarım ayakkabılar üreten bir firma Türkiye’de ki ve yurt dışındaki ünlüler için ürettiği kişiye özel ayakkabı tasarımının son şanslısı ünlü şef Nusret oldu. Konu ile ilgili olarak sorularımızı cevaplayan Ümit Gemici; Türkiye’de ve dünyada bir çok ünlü sanatçı ve dev iş adamlarına custom shoe word ( özel tasarım ayakkabı) imal ediyoruz. Ayrıca devlet erkanlarına da hizmet veriyoruz, bu konuda çok ciddi bir kolleksiyonumuz oluştu. Bana göre şahsı ve adamlığı ile  ün yapmış olan, mütevazi kişiliği taktir’e şayan olan Nusret seçimini yapmış ve By Gemicinin kişiye özel ayakkabılarında karar kılmıştır, kendisine üç ayrı model de ayakkabı tasarımı gerçekleştirdik. Şu anda kendisi yurt dışında olduğu için ayakkabılarını daha teslim edemedik ama en kısa zamanda teslimatımızı gerçekleştreceğiz. Bu arada bir çok başka ünlünün de gelen siparişleri var. Ben ByGemici olarak özel tasarım en kaliteli ayakkabıları  üretmek ve müşterilerimizi memnun etmek için and içtim, kaliteli özel bir ayakkabıya sahip olmak isteyen herkesi davet ediyorum ama doğrusunu söylemek gerekirse yoğunluktan dolayı siparişlerimizi yetiştirmekte de güçlük çekiyoruz.  dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
NusretAyakkabı
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