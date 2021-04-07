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Nusaybin’li çocuklara sanatçı destekli yardım

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

07 Nisan 2021 Çarşamba 15:47
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Nusaybin’li çocuklara sanatçı destekli yardım

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ 

Engelsiz Yaşam Vakfı & Türk Kızılayı iş birliği ve ünlü sanatçıların da desteğiyle terör mağduru olan Nusaybinli çocuklara yardım eli uzattı. Mardin Nusaybin de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında on üç yıldır farklı branşlarda beş ve on beş yaş arası çocuklara eğitim veren Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklar için tedarik edilen çeşitli ihtiyaç malzemeleri, İstanbul’dan Kızılay’a ait bir araçla yola çıkarıldı…

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Vertera ile “11. Yılın En İyileri Ödül Töreni 2021” etkinliğinden elde edilen gelir ile terör mağduru olan Mardin Nusaybinli çocuklara yardım eli uzattı. Nusaybin Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan atmış bir terör mağduru beş ve on beş yaş arasında ihtiyaç sahibi ve yetim kız ve erkek çocuklar için Türk Kızılayı iş birliğiyle çeşitli ihtiyaç maddelerinin tedarikleri yapılarak Mardin’e gönderildi.

Vakfın İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi olan Canan Yener ve Atina temsilcisi Mustafa Mercan ve Bahçelievler Anneleri’nin de katkılarıyla temin edilen kışlık mont, sweatshirt, bot, spor ayakkabılar, oyuncaklar ile kitap, defter, boyama kitapları, kalemlerden oluşan kırtasiye malzemelerinin Kızılay’a ait bir araç ile yola çıkmasından önce Bakırköy Osmaniye’de bulunan Reyhanoğlu Cafe Restaurant’da bir basın toplantısı düzenlendi. Ünlü sanatçılar Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir’in de katılarak destek verdikleri yardım etkinliğinde bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan “Biz vakıf olarak kısa bir süre önce 11. Yılın En İyileri Ödül Töreni’ni yaptık. Bu etkinliğimizden elde ettiğimiz gelirden Nusaybin Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan terör mağduru çocuklarımızın ihtiyaçları olan malzemeleri temin ettik. Amacımız önünde engel olan her kesimden insanımızın yanında olmaktır. Gücümüz yettiğince bu tür yardımları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Basın toplantısında yardımlarda emeği geçenlere plaketleri verildi ve yardım kolileri Türk Kızılayı’nın aracına yüklenerek yola çıkartıldı. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan’nın ev sahipliğindeki basın toplantısına başkan yardımcısı Av. Edip Önder, vakıf yöneticileri Şeniz Ulusoy, Arif Işık ile Türk Kızılayı Güngören Şube başkanı Erhan Tan ve Güngören Şubesi Engelsiz Kızılay Başkanı görme engelli Nail Ölmez, mekan sahibi Muzaffer Aslan, Mercan Promosyon sahibi ve vakıf Atina temsilcisi Mustafa İsmet Mercan, vakıf Tahran temsilcisi Timur Güven ve İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi olan Canan Yener’de katıldılar.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Yaşam VakfıTürk KızılayıNusaybinli çocuklarÇocuk Gelişim MerkeziYetim çocuklarKızılay
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