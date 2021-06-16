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Nükhet Duru: " Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz”

Nükhet Duru, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir fotoğrafına bir takipçisinden gelen "Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. Tövbe et, ibadete başla" yorumuna sert çıktı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 16:48
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Nükhet Duru: " Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz”

HABER: SEDAT SARIKAYA

Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir fotoğrafına bir takipçisinden gelen “Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. Tövbe et, ibadete başla” yorumuna sert çıktı. Duru, ”Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz” sözleriyle isyan etti.

Nükhet Duru, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Duru’nun beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına bir takipçisi “Yahu 70 yaşına merdiven dayamışsın, menopoza girmişsin. İhtiyarsın artık. Tövbe et, ibadetine başla. Ölüm var ölüm. Buradaki insanlar, beğeniler, hepsi sahte” diyerek yorum yaptı. Gelen yoruma sessiz kalamayan sanatçı, sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Nükhet Duru şöyle konuştu;

“Bugün Instagram’da paylaştığı posta gelen bir yorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Bir kadına menopozla, bir sanatçıya ihtiyarlıkla sınır koyamazsınız. Elinizin altındaki telefonla insanlara, en çok da kadınlara canınızın istediğini dayatmanıza izin vermeyeceğim. Siz beyefendi, menopozu kadınlara ihtiyarlığın başlangıcı, bir ömrün ve bütün duyguların sonu olarak dayatamayacaksınız! Siz bir sanatçıya sanatını icra etmesi için ömür biçemeyeceksiniz. Canım istediği, sağlığım da elverdiği sürece buradayım.”

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nükhet DuruSosyal Medya Hesabı
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