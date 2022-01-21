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NOUROS 'STİGMES' ŞARKISI YAYINDA!

21 Ocak 2022 Cuma 15:47
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NOUROS 'STİGMES' ŞARKISI YAYINDA!

Haber:Aslan Sayım 

Yunanistan’ın başarılı sanatçısı Nouros Xanthiotis daha önce Ender Çalışkan ile yapmış olduğu ‘Hayta Sevgilim ‘sonrasında Yunanca, Bulgarca, Türkçe olmak üzere 3 dilde yayınladığı ‘Ela Pame’ isimli teklisinin ardından Yunanca teklisi ‘Stigmes’ i dinleyicileriyle buluşturdu.

Sözleri Nouros Xanthiotis’e ait olan teklinin Müziği Ender Çalışkan, Düzenlemesi Serdar Seçme, Klip Yönetmenliği ise Utku Çılgın’a ait.

Nouros’un, Arpej Yapım etiketiyle yayınlanan "Stigmes" isimli tekli çalışması, video klibiyle NetD Müzik'te ve tüm platformlarda yayında.

Son Güncelleme: 21.01.2022 15:49
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NOUROS STİGMES ŞARKISI YAYINDA
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