NOTA KAĞITLARINDAN KENDİNE ELBİSE YAPTI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kumaş değil, nota kağıtlarından oluşan özel bir elbise giyen Aydilge, geri dönüşüm ve çevresel duyarlılığa dikkat çekmeyi amaçladığını dile getirdi. ''Bunca ekonomik ve çevresel sıkıntı varken, ünlülerin sürekli pahalı kıyafetlerini gözümüze sokması, birbirlerine aldıkları hediyelerle görgüsüzce hava atmaları gerçekten rahatsız edici oluyor. Oysa önemli olan ne giydiğimiz değil, kim olduğumuz'' diyen Aydilge, kıyafeti ile ilgi odağı oldu. Eşi Utku Barış Andaç'ın keman çalarken kullandığı nota kağıtlarını çöpe atmak yerine elbise haline getiren Aydilge, ''Eskimiş, kullanılmayan ve çöpe atmayı düşündüğüm ürünleri atmayıp, üstüne de sahne kıyafeti tasarlıyorum. Dedi.



