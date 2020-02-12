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NOTA KAĞITLARINDAN KENDİNE ELBİSE YAPTI

Altın Taç Ödülleri'nde Benim Adım Melek Dizisi için yaptığı müzik ile Yılın En İyi Dizi Müziği ödülünü alan Aydilge, giydiği kıyafeti ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

12 Şubat 2020 Çarşamba 13:51
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NOTA KAĞITLARINDAN KENDİNE ELBİSE YAPTI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kumaş değil, nota kağıtlarından oluşan özel bir elbise giyen Aydilge, geri dönüşüm ve çevresel duyarlılığa dikkat çekmeyi amaçladığını dile getirdi.  ''Bunca ekonomik ve çevresel sıkıntı varken, ünlülerin sürekli pahalı kıyafetlerini gözümüze sokması, birbirlerine aldıkları hediyelerle görgüsüzce hava atmaları gerçekten rahatsız edici oluyor. Oysa önemli olan ne giydiğimiz değil, kim olduğumuz'' diyen Aydilge, kıyafeti ile ilgi odağı oldu. Eşi Utku Barış Andaç'ın keman çalarken kullandığı nota kağıtlarını çöpe atmak yerine elbise haline getiren Aydilge, ''Eskimiş, kullanılmayan ve çöpe atmayı düşündüğüm ürünleri atmayıp, üstüne de sahne kıyafeti tasarlıyorum. Dedi. 


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NOTA KAĞITLARINDAN KENDİNE ELBİSE YAPTIYaşar ŞenyüzAydilge
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