NİLGÜN BALABAN'DAN İSTANBUL MODA FUARINDA GÖRKEMLİ DEFİLE!!!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Avrupa ve Ortadoğu’dan çok sayıda katılımcının yer aldığı fuar kapsamında, ThreeN markasıyla bir defile düzenleyen Nilgün Balaban, göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çekti.

Defile sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Nilgün Balaban “Türk tekstil sektörü müthiş bir ivme kazandı, son dönemde Avrupalıların tercihi haline geldik. Tasarımlarda olduğu kadar ürün kalitesinde de çok güçlü bir konumdayız. Fuara katılan Ortadoğulu müşterilerimizin yanı sıra Avrupalı müşterilerin yaklaşımları da bunu doğrular nitelikte. Bu yıl hazır gece kıyafetlerinde tüm Avrupa Türk markalarını tercih edecek” dedi.