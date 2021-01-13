Nihal Candan müzik ve magazin yazarı Hakan Kanburoğlu'na konuştu.

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Uzun bir süredir otelde yaşayan Nihal Candan'ın aşk hayatıyla ilgili merak edilenleri Hakan Kanburoğlu köşe yazısında yazdı. Geçen aylarda katıldığı bir programda Nihal Candan otelde yaşadığını belirtmişti ve magazin gündemine damga vurmuştu. Kardeşi Bahar Candan ise Doya Doya Moda yarışmasında ablasının sürekli nişanlanacağını söylemesi dikkat çekmişti. Hakan Kanburoğlu köşe yazısında Nihal Candan'ın 32 yaşındaki Kaan adlı genç bir iş adamı ile aşk yaşadığını yazdı. Bahar Candan TV8'de yarıştığı programda ‘Ablam Tulum’da nişan yapacak, evlenecek.’’ demişti. Hakan Kanburoğlu yazısında Nihal Candan ve sevgilisinin pandemi sonrası evleneceğini yazdı. Konuyla ilgili Nihal Candan, ''Düğün için pandeminin bitmesini bekliyoruz.’’ dedi.