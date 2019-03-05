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New York'ta Birlikte Yanarız

72 Klip’le en çok klibi olan sanatçı ünvanını elinde tutan Soner Arıca “Birlikte Yanarız” ın iki farklı versiyonuna, iki ayrı klip hazırladı. Klipler, Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde New York’da ve Polanezköy-Riva köylerinde çekildi.

New York'ta Birlikte Yanarız

72 Klip’le en çok klibi olan sanatçı ünvanını elinde tutan Soner Arıca “Birlikte Yanarız” ın iki farklı versiyonuna, iki ayrı klip hazırladı. Klipler, Gökhan Özdemir’in yönetmenliğinde New York’da ve Polanezköy-Riva köylerinde çekildi.

05 Mart 2019 Salı 13:59
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New York'ta Birlikte Yanarız

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, söz ve müziği kendisine ait olan “Birlikte Yanarız” isimli yeni single’ıyla müzikseverlerle buluştu. Arıca’nın deep house ve epik versiyonuyla iki farklı sound’da sunduğu şarkının düzenlemelerinde Miraç Kutlu’nun imzası var.

New York’ta klip çekti

“Birlikte Yanarız” şarkısının orijinal versiyonun video klibi New York’ta; Brooklyn Köprüsü, Wall Street, SoHo, Little Italy, Grand Central Terminali, Empire State Binası, New York Sokakları, Time Square ve Central Park’ta çekildi. 7 gün süren çekimler, 50 saatte tamamlandı.

Klipte duygusal anlar

Şarkının epik versiyonunun video klibinde ise; Sanatçının ve şarkının saf duygusunu hissedeceksiniz. Polonezköy, Riva ve civar köylerinde yapılan çekimler sırasında duygusal anlar yaşayan Soner Arıca’nın, o görüntülerini de klipte izleyeceksiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
New Yorkta Birlikte YanarızSoner ArıcaYaşar Şenyüz
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