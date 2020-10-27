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Netflix izleyicilerinin Kıvanç Tatlıtuğ heyecanı 

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

27 Ekim 2020 Salı 17:19
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Netflix izleyicilerinin Kıvanç Tatlıtuğ heyecanı 

HABER: AZİZ KARATAŞ

Hepimiz Kıvanç Tatlıtuğ’u ekranlarda görmeyi seviyoruz öyle değil mi? yakışıklılığı ve oyunculuğuyla hayat verdiği bütün karakterlerin hakkını sonuna kadar veren biri değil mi sizce de? Ben Kıvanç Tatlıtuğ’un her projesini ilgi ile takip eden birisiyim. Hayat verdiği karakterlerle birlikte kimi zaman üzülüyor, kimi zaman kızıyor kimi zaman da seviniyor, mutlu oluyorum. Şimdi onu Netflix platformunda yepyeni bir karakterle görmek beni oldukça heyecanlandırdığı gibi sizleri de heyecanlandırdığını biliyorum. Zaten hangimiz Kıvanç Tatlıtuğ’u sevmeyiz ki öyle değil mi?

Kıvanç Tatlıtuğ uzun bir aradan sonra ekrana dönüyor. Son olarak “Çarpışma” adlı dizide rol alan ünlü oyuncu, yapım şirketi OGM Pictures ile el sıkıştı.

Tatlıtuğ, 2021 yılında OGM Pictures imzasını taşıyacak iki projeyle izleyiciyle buluşacak. Oyuncu, bir dizi ve bir filmde yine unutulmaz karakterlere hayat verecek.

Hem de bir bilim-kurgu dizisiyle! Dizide Arman adlı bir dalış eğitmeni ve deniz biyoloğunu canlandıracak olan Tatlıtuğ, yine bize görsel şölen yaşatacak.

Dizinin yönetmenliğini başarılı yönetmen Tolga Karaçelik üstlenirken senaryosunu ise Jason George önderliğinde Cansu Çoban, Atasay Koç ve Sami Berat Malçalı üstleniyor. Dizinin henüz yayın tarihi netleşmiş değil.

Dizinin konusu kısaca şöyle: 

Arman adlı karakterin dalış eğitmeni ve deniz biyoloğu olduğunu söylemiştik. Oldukça özgür ruhlu bir birey olan Arman, denizaltında araştırma görevine katılmaya hazırlanıyor.

Dünyayı da etkileyen bir felaketin ardından Arman'ın ve kendisine eşlik eden bilim ekibinin başka bir askeri denizaltısına binmesi gerekiyor. Grup bir yandan ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, bir yandan da bu askeri denizaltısının gerçek görevini araştırmaya koyuluyor.

Gördüğünüz üzere hem senaryo hem de ekip oldukça güçlü... Kıvanç Tatlıtuğ'u zaten anlatmaya gerek yok. O her yönüyle en iyilerden birisi.

Netflix'in duyurusunun ardından, dizinin yönetmeni Tolga Karaçelik de bir tweet atarak durumu doğruladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç TatlıtuğNetflix
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