Nesrin Ünal’dan Yeni Cover! Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor Yayında!

Haber:Aslan Sayım

Nesrin Ünal’ın yeni tekli çalışması Gönlüm Ataşlara Yandı Gidiyor Dinç Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Samsak Döveci şarkısı ile adını duyduğumuz başarılı yorumcu Nersin Ünal Yanar Mı Aşkla, Beni Unutma, Aldatıldık, Benden Sonra gibi şarkılarıyla Youtube kanalında dinleniyor.

Şarkının Sözü ve Müziği Anonim Aranjörlüğünü ise Serdar Ayyıldız üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda İse Enes Bilal Taşçı oturuyor. Dinç Müzik yapım şirketi kurucusu ve Prodüktör Polat Şenol yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Dinç Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı.

Klip Link: https://youtu.be/yzSSH8s962c