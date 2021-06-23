NESLİHAN ENGİN’DEN ‘OLAYSIZ DAĞILALIM’

NEDRET HOTUN
İSTANBUL
Olaysız Dağılalım’ın düzenlemesi Kargo grubundan tanıdığımız prodüktör ve aranjör Selim Öztürk tarafından yapıldı. Sanatçı şarkısının tarzını retro romantic rock olarak tanımlıyor.
Önce Vatan Gazetesi
Söz yazarı, besteci ve aranjör Neslihan Engin yeni şarkısı ‘Olaysız Dağılalım’ı hayranlarıyla paylaştı.
NEDRET HOTUN
İSTANBUL
Olaysız Dağılalım’ın düzenlemesi Kargo grubundan tanıdığımız prodüktör ve aranjör Selim Öztürk tarafından yapıldı. Sanatçı şarkısının tarzını retro romantic rock olarak tanımlıyor.
Önce Vatan Gazetesi