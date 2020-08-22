Nefesten Gelen Sohbet

Nefes hocası Hatice Cağaptay ile bir araya gelerek nefes eğitimlerine devam eden ünlü medyum, astrolog Ferdi Bozduman, Altınoluk Küçükkuyu yolundaki Angel Resturant da bir araya geldi. Bir süredir gözlerden uzak, sessiz sedasız yaşayan Ferdi Bozduman, "Yaşam beni Kazdağlarına sürükledi dokuz yıldır inzivadayım ama insanlar beni ziyarete geliyor. Dünyanın her yerinden uzaktan da olsa çalışmalarımı yapmaktayım. Biliyorsunuz ki bizim için mesafe hiç önemli değil. Mesleğimin ilk yıllarında herkes beni tüm davetlerinde görmek isterdi, şimdi de öyle çok yoruluyorum. Bu inziva bitiyor, artık sevenlerim ile kucaklaşacağım günlere çok az kaldı" diyerek ekledi.

"Nefes hocamdan nefes eğitimleri almamla fazla kilolarımı verdim. Hatice Cağaptay ile çalışmak benim için büyük mutluluk, işinin erbabı bir nefes eğitmeni ve kişisel gelişimci iyi ki var"

Haber: Elif Hayvalı