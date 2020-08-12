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Nedret Hotun’dan Fotoğraf Ustaları Belgeseli

Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği BUFSAD üyelerinden gazeteci Nedret Hotun gazetemizde yayınladığı ‘‘Türk Fotoğrafına İz Bırakanlar’’ adlı bir dizi röportajlar hazırlıyor. Bu çalışma bittiğinde Türk fotoğrafına büyük emekleri geçmiş 35 fotoğraf ustasının kadın gözü bakışıyla hazırlanan belgesel tadında bir röportaj dizisi olacak.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:43
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Nedret Hotun’dan Fotoğraf Ustaları Belgeseli

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Bu röportaj dizisini hazırlamak nereden aklınıza geldi ve bu dizi hakkında neler söylemek istersin diye sorduğumuz soruyu içtenlikle uzun uzun yanıtlayan Nedret Hotun: Yaşar Bey sizde bir fotoğraf duayeni olarak biliyorsunuz ki Gerçek bir siyah beyaz fotoğraf; Işık kaynağı, bir karanlık kutu (Kamera), film, fotoğraf  kağıdı, ve Hidrokinon Bromür, Sodyum Karbonat, Sodyum sulfat, hipo sulfat gibi bir kaç kimyasal maddeyi birleştirerek elde edilen bir materyaldir. Yaklaşık 20 yıl kadar önce hayatımıza girmeye başlayan dijital fotoğraf sonrasında bugün analog fotoğraf dönemi tamamen sona erdi. İşte ben bugün dijital fotoğraf çeken bir gazeteci olarak analog dönemde gerçek fotoğraf yapan ve Türkiyenin adını dünyaya tanıtan, bu büyük ustalara karşı büyük bir hayranlığım var. Bu hayranlığımdan yola çıkarak hayatta olan ve kaybettiğimiz yaklaşık 35 fotoğraf ustasına belgesel tadında bir dizi röportaj yapma kararı aldım. Bu röportajlarım sona erdiğinde bütün bu ustaları bir arada bulabilecekleri bir de kitap olarak yeni nesil fotoğrafçılara ulaştırmak istiyorum. Ustalara sorularımı hazırlarken bir kadın ruhu ile oluşturarak hazırlamaya çalışıyorum. Biliyorum bu röportajları yapan ne ilk nede son gazeteci ben olmayacağım ama benim röportajlarımda bu ustaları az evvel de söylediğim gibi bir kadın gözünden okuyacaksınız. Ben bile bu ustaların gerçekten çok yakın bir hayranı olarak onları o kadar az tanıyormuşum ki, bu yazı dizisni hazırlarken kendime çok kızdım ama yapabileceğim de bir şey yoktu onlarla ilgili o kadar az döküman varki, sizlerde bu röportajları okurken o ustalar hakkında daha çok şeyler duyup şaşıracaksınız. Ben dilerim ki benim gibi daha bir çok gazeteci arkadaşım da bu ustalarla röportajlar yaparak onlara farklı bakış açıları ile sorular yönlendirerek gelecek kuşaklara dökümanterler bıraksınlar. Unutmayalım ki bu ustalar Analog fotoğrafın son temsilcileri ve onlarla birlikte ‘Gerçek Fotoğraf’ tarihin derin sayfalarına gömülecek… Dedi.

Onlarla röportaj yaparken çok şey öğreniyorum.

Nedret hanım az evvel hidrokinon, brömür, hipo gibi şimdiki yeni nesil fotoğrafçıların asla bilmediği terimler bunlar sen bunları nereden biliyorsun diye sordum? Yaşar hocam tabi ki bende yeni nesil bir amatör fotoğrafçı olarak bu terimleri bilmiyordum, hem nereden bileyim ki. Ama bu ustalarla röportaj yaparken her birinden hiç aklımda olmayan o kadar çok şey öğreniyorum ve not alıyorum ki. İnanın bana hepsi bu konularda inanılmaz derecede donanımlılar. Bu donanımlar sadece fotoğraf sınırlı değil tabi ki müşteri lişkilerinden tutun dekorasyona, turizmden seyahate, yemekten, şarkı türkü müziğe kadar, o kadar çok donanımlılar ki inanın onlarla röportaj yaparken bende çok mutlu oluyorum. Tabi ki yoğun iş tempolarından dolayı her biri ile bir araya gelme şansımız olamıyor fakat o zamanda telefondan, bazan de masengerden canlı olarak saatlerce konuşuyoruz ve ortaya da bubelgesel tadındaki röportajlar çıkıyor. Dedi… Bende tam 46 yıllımı fotoğrafa vermiş bir usta olarak Nedret Hotun hanımı ve bu konuya emek veren bütün gazetecileri/yazarları gönülden kutluyor ve Türk fotoğraf sanatı adına teşekkür ediyorum..


 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 12.08.2020 17:52
Anahtar Kelimeler:
Nedret Hotundan Fotoğraf Ustaları BelgeseliYaşar Şenyüz
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