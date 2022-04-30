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NEDİM ZEPER’DEN METAVERSE DÜNYASINA ANİMASYON 3D KLİP! MÜZİK HAYATINA 3D ANİMASYON KARAKTERİ İLE DEVAM EDİYOR!

MÜZİK HAYATINA 3D ANİMASYON KARAKTERİ İLE DEVAM EDİYOR!

30 Nisan 2022 Cumartesi 18:29
NEDİM ZEPER’DEN METAVERSE DÜNYASINA ANİMASYON 3D KLİP! MÜZİK HAYATINA 3D ANİMASYON KARAKTERİ İLE DEVAM EDİYOR!

Aslı M. Sarı

‘’Şakası Yok’’, ‘’Ben Bizi Özledim’’ ve ‘’Seneler’’ gibi imzasını attığı başarılı birçok projesi ile müzik dünyasında ses getiren değerli sanatçı Nedim Zeper, Nafile adını verdiği yepyeni şarkısını müzikseverler ile buluşturdu.

Projesinde 3D animasyon tekniği kullanarak sanal gerçeklik ortamına adım atan Nedim Zeper, klibini metaverse evreninde yarattığı karakterine çekti. Kendi sanal karakterini Londra’da HangaarLab ekibi ile çalışarak ortaya çıkaran Nedim Zeper, “Nafile” isimli metaverse klibi ile sanal gerçeklik ortamında ilk klibini hazırladı.

Nedim Zeper’in yeni şarkısı Nafile ve 3 D animasyon metaverse klibi RNZ yapım etiketi ile 15 Nisan tarihinden itibaren tüm dijital platformlarda yayında!

Nedim Zeper Biyografi

Nedim Zeper, 1978 yılında Adana’da doğdu. Lise öğrenimini Adana’da bitirdi. Üniversite eğitiminin ardından yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı.

2005 yılında ilk albümü ‘’Şakası Yok’’ ile çok iyi bir çıkış yaptı. Ardından sırayla ‘’Söz’’ ve ‘’Bir Haber Ver’’ albümleriyle ve birçok single çalışmasıyla kariyerini sürdürdü. Ayrıca belgesel ve reklam müzikleriyle de, çalışmalarına devam etti.

RNZ Medya Grup adı altında kendi şirketinin başına geçti. Yapımcılık kariyerinde birçok TV projesi ile çalışmalarını aktif olarak sürdürürken, RNZ Müzik isimli yapım şirketiyle de pek çok müzisyenin, sevenleriyle buluşmasını sağladı.

2016 yılında, yapımcılık kariyerine Avrupa’da birçok ödül alan “The Letter Box” isimli sinema filmiyle devam etti.

Sanatçımız Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden olan “Digit4Turkey” derneğinin kurucu üyeliğini yaptı. Dijital dönüşüm ile ilgili birçok üniversitede seminerler ve konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı.

Dijital dönüşüm adımlarında yerini almak adına, kendi sanal karakterini Londra’da Hangaarlab ekibi ile çalışarak ortaya çıkardı. “Nafile” isimli Metaverse klibiyle sanal gerçeklik ortamında ilk klibini hazırlayan Nedim Zeper, 15 nisanda dinleyicileri ile buluşuyor.

Künye Bilgileri

Sanatçı: Nedim Zeper

Söz &amp; Müzik: Ali Tolga Demirtaş

Düzenleme: Tolga Görsev

Klip Yönetmeni: Cengiz Yılmaz

Prodüktör: Tolga Görsev

Stüdyo: Tolga Görsev Music Production / Erekli Tunç

Davul: Canberk Cebecioğlu

Bas: Cihan Reşit Köse

Klavyeler: Tolga Görsev / Cevdet Berkay Yavuz

Gitarlar: Erdem Sökmen

Perküsyonlar: Cengiz Ercümer

Tarcus: Mustafa İpekçioğlu

Kayıt &amp; Edit: Cihan Reşit Köse /Cevdet Berkay Yavuz / Canberk Cebecioğlu / Mert Kasap

Mastering: Alex McCollough / TrueEastMastering / Nashville

Yapım: RNZ

Nafile Şarkı Sözleri

Kal yanımda

Terk etme kalbimi

Sensiz buraların tadı olur mu sanki?

Yaşamak güzel şey

Hayaller kurarken

Yokluğun anlatır

Bu hayatın kendisi

Bir nefeslik ömrüm vardı

Aşkta kaderim yok ki rüyaydı

Sonunu bile bile

Acıyı seçerken

Kalbimin kararı senden yanaydı

Çok canım acıyor sen yoksun diye

Aklımın ucundan geçtin yine

Biz kavuşamadık senle buluşamadık

Ömür sensiz geçmiyor göre göre

Çok canım acıyor sen yoksun diye

Aklımın ucundan geçtin yine

Biz kavuşamadık senle buluşamadık

Ömür senden geçmiyor

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
NEDİM ZEPERMetaverseAnimasyon3D KLİP
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