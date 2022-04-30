NEDİM ZEPER’DEN METAVERSE DÜNYASINA ANİMASYON 3D KLİP! MÜZİK HAYATINA 3D ANİMASYON KARAKTERİ İLE DEVAM EDİYOR!

Aslı M. Sarı
‘’Şakası Yok’’, ‘’Ben Bizi Özledim’’ ve ‘’Seneler’’ gibi imzasını attığı başarılı birçok projesi ile müzik dünyasında ses getiren değerli sanatçı Nedim Zeper, Nafile adını verdiği yepyeni şarkısını müzikseverler ile buluşturdu.
Projesinde 3D animasyon tekniği kullanarak sanal gerçeklik ortamına adım atan Nedim Zeper, klibini metaverse evreninde yarattığı karakterine çekti. Kendi sanal karakterini Londra’da HangaarLab ekibi ile çalışarak ortaya çıkaran Nedim Zeper, “Nafile” isimli metaverse klibi ile sanal gerçeklik ortamında ilk klibini hazırladı.
Nedim Zeper’in yeni şarkısı Nafile ve 3 D animasyon metaverse klibi RNZ yapım etiketi ile 15 Nisan tarihinden itibaren tüm dijital platformlarda yayında!
Nedim Zeper Biyografi
Nedim Zeper, 1978 yılında Adana’da doğdu. Lise öğrenimini Adana’da bitirdi. Üniversite eğitiminin ardından yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı.
2005 yılında ilk albümü ‘’Şakası Yok’’ ile çok iyi bir çıkış yaptı. Ardından sırayla ‘’Söz’’ ve ‘’Bir Haber Ver’’ albümleriyle ve birçok single çalışmasıyla kariyerini sürdürdü. Ayrıca belgesel ve reklam müzikleriyle de, çalışmalarına devam etti.
RNZ Medya Grup adı altında kendi şirketinin başına geçti. Yapımcılık kariyerinde birçok TV projesi ile çalışmalarını aktif olarak sürdürürken, RNZ Müzik isimli yapım şirketiyle de pek çok müzisyenin, sevenleriyle buluşmasını sağladı.
2016 yılında, yapımcılık kariyerine Avrupa’da birçok ödül alan “The Letter Box” isimli sinema filmiyle devam etti.
Sanatçımız Türkiye’de dijital dönüşümün öncülerinden olan “Digit4Turkey” derneğinin kurucu üyeliğini yaptı. Dijital dönüşüm ile ilgili birçok üniversitede seminerler ve konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı.
Dijital dönüşüm adımlarında yerini almak adına, kendi sanal karakterini Londra’da Hangaarlab ekibi ile çalışarak ortaya çıkardı. “Nafile” isimli Metaverse klibiyle sanal gerçeklik ortamında ilk klibini hazırlayan Nedim Zeper, 15 nisanda dinleyicileri ile buluşuyor.
Künye Bilgileri
Sanatçı: Nedim Zeper
Söz & Müzik: Ali Tolga Demirtaş
Düzenleme: Tolga Görsev
Klip Yönetmeni: Cengiz Yılmaz
Prodüktör: Tolga Görsev
Stüdyo: Tolga Görsev Music Production / Erekli Tunç
Davul: Canberk Cebecioğlu
Bas: Cihan Reşit Köse
Klavyeler: Tolga Görsev / Cevdet Berkay Yavuz
Gitarlar: Erdem Sökmen
Perküsyonlar: Cengiz Ercümer
Tarcus: Mustafa İpekçioğlu
Kayıt & Edit: Cihan Reşit Köse /Cevdet Berkay Yavuz / Canberk Cebecioğlu / Mert Kasap
Mastering: Alex McCollough / TrueEastMastering / Nashville
Yapım: RNZ
Nafile Şarkı Sözleri
Kal yanımda
Terk etme kalbimi
Sensiz buraların tadı olur mu sanki?
Yaşamak güzel şey
Hayaller kurarken
Yokluğun anlatır
Bu hayatın kendisi
Bir nefeslik ömrüm vardı
Aşkta kaderim yok ki rüyaydı
Sonunu bile bile
Acıyı seçerken
Kalbimin kararı senden yanaydı
Çok canım acıyor sen yoksun diye
Aklımın ucundan geçtin yine
Biz kavuşamadık senle buluşamadık
Ömür sensiz geçmiyor göre göre
Çok canım acıyor sen yoksun diye
Aklımın ucundan geçtin yine
Biz kavuşamadık senle buluşamadık
Ömür senden geçmiyor
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