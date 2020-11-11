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Ne mutlu Türk’üm diyene

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11 Kasım 2020 Çarşamba 17:03
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Ne mutlu Türk’üm diyene

EVİNDE KORONA’DAN YATAN, MAHMUT GÖRGEN’DEN ANLAMLI PROJE

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ünlü Dj ve Aranjör Mahmut Görgen uzun zamandır 29 Ekim'e özel olarak yapmayı planladığı “Ne Mutlu Türk'üm Diyene” isimli çalışmasını müzikseverlerle buluşturduktan sonra korona oldu. Görgen projenin dijital gelirlerini de Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını duyurdu.

Mahmut Görgen projeyle ilgili olarak; “Üzerinde uzun bir süre çalıştığım ve emek harcadığım bir projeydi. Böyle anlamlı bir günde çıkartabildiğimden dolayı gurur duyuyorum. Şarkının hazırlanma sürecinde yanımda olan öncelikle aileme ve ekibime, basın mensubu dostlarımıza ve tüm müzikseverlere teşekkürlerimi iletiyorum. Şarkının dijital gelirleri Mehmetçik Vakfına gidecek ve çok yakın bir zamanda yeni sürprizlerim de olacak” ifadelerine yer verdi. 

Mahmut Görgen'in Görgen Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerle buluşturduğu 'Ne Mutlu Türk'üm diyene’ adlı şarkısına İstanbul’da  klip çekildi. Klipte Mahmut Görgen’e başarılı oyunculardan Tuna Gürcoşkun eşlik etti. Tuna Gürcoşkun kliple ilgili olarak; “Böyle anlamlı bir projede yer almak gurur verici, Atamıza armağan olsun” ifadelerine yer verdi. Çekimleri 1 gün süren klibin yönetmen koltuğunda Mahmut Duran yer aldı. Çekimlerin keyifli geçtiğine değinen Yönetmen Mahmut Duran; ‘Proje özel ve anlamlıydı, büyük bir titizlikle çektik’ ifadelerine yer verdi. Video klibiyle  Youtube'da yer alan çalışma ayrıca tüm dijital platformlarda da müzikseverlerin beğenisine sunuldu. 

Proje dijital platformlarda yayınlanmaya başladıktan sonra korona virüsü testi pozitif çıkan Mahmut Görgen; Şarkımıza 10 Kasım ile ilgili hazırlamayı düşündüğüm önemli projelerim vardı ama virüsten dolayı bunları gerçekleştiremedim, 10 kasımı da evimde karantinada saygı duruşu yaparak karşıladım. Dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Mahmut GörgenKorona
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