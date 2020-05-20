Nazan Başkan Yaşamın Gizli Sırlarını Yazıyor....

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Pandemi günlerini gizemler dolu bir kitap yazarak değerlendiren iş insanı Bozan, halen Bursa İpek Lions Klübü başkanlığını da yürütüyor. Başkanlığı sırasında yaptığı bir çok sosyal sorumluluk etkinlikleri ile gündeme gelen Bozan ‘Çok uzun yıllardır bu kitabı yazmak için gerekli hazırlıkları yapmıştım ama işlerimin yoğunluğu ve İpek Lions Klübündeki görevlerim dolayısı ile bir türlü bu isteğimi gerçekleştirmeye vakit bulamıyordum. Şu anda bütün dünyanın evlerine kapanıp yaşadığı bu pandemi günleri bana kitabımı yazmak için iyi bir fırsat oldu.’ Dedi. Kitabın adını sır gibi saklayan Nazan Bozan ‘Bu kitap bir baş ucu kitabı olacak, bu benim uzun yıllardır hayal ettiğim ve bir türlü başlayamadığım ama eğer herşey planladığım gibi gidese sanırım bu yılın sonuna doğru raflarda yerini alacaktır’ dedi… Sık sık İstanbul gecelerinde de karşılaştığımız Bozan en kısa zamanda İstanbul’da bir ofis açacağını ve bir çok işini İstanbul’dan takip edeceğini de sözlerine ekledi…



