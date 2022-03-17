Nazan Arısoy’un 13’ncü kitabı raflarda yerini aldı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Nazan Arısoy’un “Böyle Aşkın Izdırabını…” adlı kitabının imza gününe kitapseverler yoğun ilgi gösterirken yakın dostları gazeteci Turan Kışlakçı ve Meltem TV’nin Sanatçı adlı programın sunucusu ve yapımcısı Raif Akyüz’de ünlü yazarı bu anlamlı gününde yalnız bırakmadılar.

Parola Yayınları’ndan çıkan kitabın ilk haftada 1. Baskısı tükendi. Kitapta ilişkiler üzerine aklınıza gelen gelmeyen tüm sorulara cevap bulacaksınız. Kitabın ingilizce, Fransızca ve Almanca çevirileri bir çok ülkede yaşayan okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.