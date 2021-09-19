Nasuh İstanbuli, yine yapacağını yaptı

ENDER DEMİR / İSTANBUL

Yapmış olduğu paylaşımlar ile adından sıkça söz ettiren Nasuh İstanbuli, yine yaptı yapacağını, şimdi de söz ve müziği Aşık Veysel'e ait olan ''Uzun İnce Bir Yoldayım'' parçasını seslendirdi.

Instagram ‘da video gönderisi olarak paylaştığı video ile saatler içerisinde 8 milyon gibi ciddi rakamlarda izlenme ve beğeni, yorum rekoruna ulaşan Nasuh İstanbuli, şimdiden yeni çalışmalarına başlayıp daha da başarısına başarı katacağını söylemeyi de unutmadı.

Bir taraftan iş dünyası bir taraftan da müzik işleri aynı anda başarılı bir şekilde sürdüren Nasuh İstanbuli, profesyonel yaşam kariyerinde başarısına başarı katacağını da söyledi.