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“Nasıl Fenomen Oldum”a 3 Sürpriz Konuk

Nilperi Şahinkaya’ nın başrolünde oynadığı “Nasıl Fenomen Oldum”, geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk iki bölümüyle izleyicilerden büyük beğeni topladı.

01 Nisan 2022 Cuma 10:23
“Nasıl Fenomen Oldum”a 3 Sürpriz Konuk

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, oyuncu kadrosunda Derya Şensoy, Ahmet Kayakesen, Hülya Duyar, Bahadır Vatanoğlu’nun yer aldığı “Nasıl Fenomen Oldum” isimli dizinin bu hafta yayınlanan 3. ve 4. bölümlerine Safiye Soyman, Faik Öztürk ve Derya Baykal konuk oldular. Ünlü isimlerin rol aldığı sahneler izleyenleri güldürürken, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Safiye Soyman’ın Kıskançlık Krizi

Ala (Nilperi Şahinkaya), fenomenliğe uzanan yolculuğunda, Safiye Soyman’ın tutulduğu kıskançlık krizinden de nasibini alıyor.

Anne Kız Aynı Dizide

Derya Baykal, kendini oynadığı dizide, Ala (Nilperi Şahinkaya), Neri (Derya Şensoy) ve Eymen’i (Bahadır Vatanoğlu) YouTube kanalına konuk ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nasıl Fenomen OldumNilperi Şahinkaya
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