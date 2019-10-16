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Namus Belası Şarkısı’na kısa film tadında klip çekti

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Namus Belası Şarkısı’na kısa film tadında klip çekti

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

16 Ekim 2019 Çarşamba 18:12
3 Okunma
Namus Belası Şarkısı’na kısa film tadında klip çekti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Cem Karaca’nın  “Namus Belası” isimli şarkısını Rap ve Türkü sounduyla tekrar seslendiren Ömer Şahin, Mustafa Sırat ve Apol765 sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Prodüktör ve yapımcı Serkan Özdemir’in desteğiyle, Dark’N Dark Music etiketiyle yeniden aranje edilip bir de klip çekilen şarkıya, Son zamanların başarılı genç yönetmenlerinden Efe Cansoy’un çarpıcı senaryosu ve zengin karelerinden oluşan klibi Ümraniye Film Platolarında yaklaşık 60 kişilik kalabalık bir ekiple kısa film tadında bir klip çekti. 

Baklava çalan çocuğun aldığı hapis cezasını inceden işlendiği klip senaryosunda özellikle bu detayı da görüyoruz.  Gerek teknik ve gerekse toplumsal sorunları ele alması sebebi ile son yılların en iyi kliplerinden “Namus Belası” 4 ekim itibari ile yayınlanmaya başladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Namus BelasıKlipÖmer ŞahinMustafa Sırat Apol 765
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