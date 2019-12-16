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NALAN’A REMIX VERSİYON

NALAN’A REMIX VERSİYON

16 Aralık 2019 Pazartesi 12:26
9 Okunma
NALAN’A REMIX VERSİYON

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Son dönemin başarılı DJ prodüktörlerinden Deeperise, Emir Can İğrek'in büyük bir başarı yakalayan son şarkısı "Nalan"ı kendi tarzıyla yeniden düzenledi! Deeperise feat. Emir Can İğrek - Nalan remix versiyonu ile 13 Aralık'ta tüm platformlarda yayında girdi.

Emir Can İrek’in Nalan adlı şarkısı dijital platformlara yüklenir yüklenmez inanılmaz büyük bir ilgi görmüştü ve çok kısa zamanda 42 milyon kez izlenme rakkamını aştı, şarkınınremix versiyonunun aynı başarıyı yakalayıp yakalamayacağı merak konusu oldu…

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Anahtar Kelimeler:
NALAN’A REMIX VERSİYONYaşar Şenyüz
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