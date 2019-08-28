Nagihan Yıldız’dan tek kişilik sahne şovu

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

On parmağında on marifet olan, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümünde oyuncu olarak mezun olan Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyuncularından genç yetenek Nagihan Yıldız yeni sezonda tek kişilik sahne şovu ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

HSS (Hasad Sahne Sanatarı) ile anlaşan Nagihan Yıldız; sahnede şarkı söylüyorum, oyunculuk yapıyorum, tiyatro yapıyorum, taklit yeteneğim de var, bütün bu yeteneklerimi fark eden HSS yapımcıları ile bir sözleşme yaptık. Hasan Özaşlamacı tarafından yazılan bir projemiz var, Çok lezzetli bir yemek gibi içinde her şeyden biraz olacak olan çok keyifle izleyeceğiniz ve eğleneceğiniz bir sahne şovu hazırlıyoruz, ekibime çok güveniyorum onlar da bana çok güveniyorlar. Dedi.

Yeni şovuna hazırlanırken heyecandan uyuyamadığını söyleyen Yıldız, Tv de gösterdiğim başarılarımın üzerine çok şey daha koydum beni özleyen hayranlarımla buluşmaya az kaldı, Anadolu’yu karış karış gezmek ve şovumu herkese izletmek istiyorum, diyerek çok iddialı olduğunun da altını çizdi.