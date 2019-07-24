Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103457
ALTIN
261.050
DOLAR
5.7048
STERLİN
7.1309
EURO
6.3572
Trafik kilitlendi
Son Dakika
Trafik kilitlendi
Eyüpsultan'da kaza
Son Dakika
Eyüpsultan'da kaza
Şemdinli'de patlama
Son Dakika
Şemdinli'de patlama
Hedefim Dünya Şampiyonluğu
Hedefim Dünya Şampiyonluğu
Erdoğan'dan Hatay mesajı
Erdoğan'dan Hatay mesajı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nagihan Yıldız; Ne tiyatrodan ne de sahneden asla vazgeçmem

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

Nagihan Yıldız; Ne tiyatrodan ne de sahneden asla vazgeçmem

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

24 Temmuz 2019 Çarşamba 18:53
8 Okunma
Nagihan Yıldız; Ne tiyatrodan ne de sahneden asla vazgeçmem

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kendisini geçtiğimiz dönem Nazımca oyununda tanıdığım Nagihan yıldız on parmağında 10 marifet olan sanatçılarımızdan biri, 12 yildır sanata gönül vermiş olan bu genç oyuncu, İstanbul'daki alternatif sahnelerde oyunculuk ve müzik hayatına devam ediyor. Tiyatroya ve müziğe tutkuyla bağlı olan Nagihan Yıldız daha önce Fox Tv'de yayınlanan Görevimiz Komedi programında şampiyon olan takımın önemli bir parçası idi. Ve 3 yıl önce  O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımında yer aldıktan sonra  müzik hayatına profesyonel olarak devam ederek, jazz ve pop müziğine farklı bir bakış açısıyla yorumluyor. 

Yıldız: "İçimdeki doğal sesi özgür bırakıyorum, ruhumu bulduğum tek yer sahne. Bulutları süpürüp yıldızlara yer açmak gibi sahne. Ve ben yalnızca gökyüzünde nefes alabiliyorum..." diyerek kendini özetliyor. Son zamanlarda tiyatrodaki ağırlığını müziğe doğru kaydıran Yıldız İstanbulun değişik yerlerinde yaptığı müzikle de hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor. Yeni sezonda Hırsız Var adlı tiyatro oyunu ile tiyatroya da devam edecek olan Yıldız, ‘Hem tiyatro, hem sahne işte böyle hayat şahane’ diyerek sözlerini tamamladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nagihan YıldızTiyatroSahne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çingene Kızı Oldu
Çingene Kızı Oldu
Koray Güler’den sanatsal karizmatik fotoğraflar
Koray Güler’den sanatsal karizmatik fotoğraflar
Kentsel Tesis Yönetimi Derneği kuruldu
Kentsel Tesis Yönetimi Derneği kuruldu
Moda’da muhteşem kadro
Moda’da muhteşem kadro
Uluborlu Kiraz Festivali’nde Bendeniz coşkusu
Uluborlu Kiraz Festivali’nde Bendeniz coşkusu
Her yerde ‘El ele, göz göze’ler
Her yerde ‘El ele, göz göze’ler
‘Panik Yok’ dediler mumlara üflediler
‘Panik Yok’ dediler mumlara üflediler
‘Beyaz Gece’
‘Beyaz Gece’
Mertcan Boylu farkı: Efendiler Kulübü başlığıyla alalım
Mertcan Boylu farkı: Efendiler Kulübü başlığıyla alalım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans