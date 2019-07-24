Nagihan Yıldız; Ne tiyatrodan ne de sahneden asla vazgeçmem

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Kendisini geçtiğimiz dönem Nazımca oyununda tanıdığım Nagihan yıldız on parmağında 10 marifet olan sanatçılarımızdan biri, 12 yildır sanata gönül vermiş olan bu genç oyuncu, İstanbul'daki alternatif sahnelerde oyunculuk ve müzik hayatına devam ediyor. Tiyatroya ve müziğe tutkuyla bağlı olan Nagihan Yıldız daha önce Fox Tv'de yayınlanan Görevimiz Komedi programında şampiyon olan takımın önemli bir parçası idi. Ve 3 yıl önce O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımında yer aldıktan sonra müzik hayatına profesyonel olarak devam ederek, jazz ve pop müziğine farklı bir bakış açısıyla yorumluyor.

Yıldız: "İçimdeki doğal sesi özgür bırakıyorum, ruhumu bulduğum tek yer sahne. Bulutları süpürüp yıldızlara yer açmak gibi sahne. Ve ben yalnızca gökyüzünde nefes alabiliyorum..." diyerek kendini özetliyor. Son zamanlarda tiyatrodaki ağırlığını müziğe doğru kaydıran Yıldız İstanbulun değişik yerlerinde yaptığı müzikle de hayran kitlesini büyütmeye devam ediyor. Yeni sezonda Hırsız Var adlı tiyatro oyunu ile tiyatroya da devam edecek olan Yıldız, ‘Hem tiyatro, hem sahne işte böyle hayat şahane’ diyerek sözlerini tamamladı.